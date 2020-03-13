انهيار جزئي بعقار بسبب الطقس السيئ في الإسكندرية (صور)



تلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغًا يُفيد بسقوط جزء من جدار عقار خال من السكان، كائن بـ ٢٢ شارع الموازيني، وعلى الفور توجهت نجوى أمين، رئيس الحي، وسكرتير عام الحي، والإدارات المعنية حيث تواجد مهندس النوباتجي المتابعة الميدانية، وإشغال الطريق، والطرق، ووحدة التدخل السريع، ونوباتجي المشروعات، إلى موقع الحادث.



وتبين من خلال المعاينة عدم وجود إصابات، وتم عمل اللازم وفتح الطريق للمارة مؤقتًا، وجاري المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.



وأصدرت محافظة الإسكندرية بيانًا تحذيريًا للمواطنين، اليوم الجمعة، من النزول إلي الشوارع إلا في حالة الضرورة القصوى، وذلك نظرًا للظروف الغير عادية التي تمر بها محافظة الإسكندرية والتي تسببت في سقوط أمطار غزيرة وصلت لحد السيول.



وأهابت محافظة الإسكندرية بمواطنيها الالتزام بالتعليمات حتي يتسنى لجميع الأجهزة التنفيذية المعنية التعامل مع تداعيات حالة الطقس السيء التي تشهدها الإسكندرية.



وضربت "عاصفة التنين" محافظة الإسكندرية، وهطلت الأمطار بغزارة علي مدار 8 ساعات متواصلة بكل أنحاء المحافظة، وذلك منذ الساعات الأولي من صباح اليوم، صاحبها انخفاض في درجات الحرارة، في إطار موجة الطقس السيئ التي سبق أن أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية.

وتعرضت محافظات الجمهورية، منذ صباح أمس الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.





ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، أمس الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.



