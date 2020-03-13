Advertisements
Advertisements
Advertisements

انهيار جزئي بعقار بسبب الطقس السيئ في الإسكندرية (صور)

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:55 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
شهد حي الجمرك بالإسكندرية، اليوم الجمعة، انهيار جزئي لعقار خال من السكان، نتيجة حالة  الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة، دون حدوث إصابات.

تلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغًا يُفيد بسقوط جزء من جدار عقار خال من السكان، كائن بـ ٢٢ شارع الموازيني، وعلى الفور توجهت نجوى أمين، رئيس الحي، وسكرتير عام الحي، والإدارات المعنية حيث تواجد مهندس النوباتجي المتابعة الميدانية، وإشغال الطريق، والطرق، ووحدة التدخل السريع، ونوباتجي المشروعات، إلى موقع الحادث.

وتبين من خلال المعاينة عدم وجود إصابات، وتم عمل اللازم وفتح الطريق للمارة مؤقتًا، وجاري المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأصدرت محافظة الإسكندرية بيانًا تحذيريًا للمواطنين، اليوم الجمعة، من النزول إلي الشوارع إلا في حالة الضرورة القصوى، وذلك نظرًا للظروف الغير عادية التي تمر بها محافظة الإسكندرية والتي تسببت في سقوط أمطار غزيرة وصلت لحد السيول.

وأهابت محافظة الإسكندرية بمواطنيها الالتزام بالتعليمات حتي يتسنى لجميع الأجهزة التنفيذية المعنية التعامل مع تداعيات حالة الطقس السيء التي تشهدها الإسكندرية.

وضربت "عاصفة التنين" محافظة الإسكندرية، وهطلت الأمطار بغزارة علي مدار 8 ساعات متواصلة بكل أنحاء المحافظة، وذلك منذ الساعات الأولي من صباح اليوم، صاحبها انخفاض في درجات الحرارة، في إطار موجة الطقس السيئ التي سبق أن أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية. 

وتعرضت محافظات الجمهورية، منذ صباح أمس الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، أمس الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية، وبعض الأعمال الأخرى.

انهيار جزئي بعقار بسبب الطقس السيئ في الإسكندرية (صور)
انهيار جزئي بعقار بسبب الطقس السيئ في الإسكندرية (صور)
انهيار جزئي بعقار بسبب الطقس السيئ في الإسكندرية (صور)
انهيار جزئي بعقار بسبب الطقس السيئ في الإسكندرية (صور)
انهيار جزئي بعقار بسبب الطقس السيئ في الإسكندرية (صور)
انهيار جزئي بعقار بسبب الطقس السيئ في الإسكندرية (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

قرار صادم ينتظر ليفربول بشأن البريميرليج

منذ ساعة و 15 دقيقة

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد تأجيل مباراة إنبي

منذ أقل من ساعة

رئيس سموحة: أبو جبل كان الحارس الرابع.. ونجم الأهلي يستحق الانضمام لبرشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

أول رد فعل من الأهلي بعد قرار تأجيل مباراة إنبي

منذ حوالي 5 ساعات

لم نطلق التنين.. توضيح عاجل من الأرصاد الجوية: هذا ما ننتظره

منذ ساعة و نصف

أول فرمان من الزمالك بعد تأجيل مباراة المصري

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. بيان حكومي صادم عن ضحايا الطقس السيئ

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو بسبب فيروس كورونا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من السيسي على الاضطرابات الجوية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تأجيل تصفيات أمم إفريقيا 2021

منذ ساعتين و 42 دقيقة

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ يوم

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. بيان لمعهد البحوث الفلكية عن "اصطدام كويكب بالأرض"

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:27 م

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

08:06 ص

عاجل.. تأجيل تصفيات أمم إفريقيا 2021

06:01 م

لم نطلق التنين.. توضيح عاجل من الأرصاد الجوية: هذا ما ننتظره

07:10 م

عاجل.. أول تعليق من السيسي على الاضطرابات الجوية

02:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status