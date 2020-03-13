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موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد تأجيل مباراة إنبي

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:48 م
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بوابة الفجر
محمد الصو
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، تأجيل مواجهتي الأهلي ضد إنبي والزمالك ضد المصري البورسعيدي، بالدوري العام.


وكان من المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره إنبي في المباراة المؤجلة من الدور الأول بالدوري، فيما كان يواجه الزمالك المصري البورسعيدي، بالجولة التاسعة عشر.


ويأتي قرار الجبلاية، نظرًا لسوء الأحوال الجوية والتحذيرات من هيئة الأرصاد، على أن يتم استئناف المباريات في موعدها من يوم الإثنين المقبل.


ويرصد "الفجر الرياضي" موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد تأجيل مواجهة إنبي من خلال التقرير الآتي:-

ويلتقي الأهلي ضد الإنتاج الحربي، مساء يوم الأربعاء المقبل 18 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر بالدوري المصري الممتاز.

وتُقام مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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