إنعام محمد علي تكشف أسرار مسلسل ضمير أبلة حكمت وخلاف فاتن حمامة مع أسامة أنور عكاشة

روت المخرجة إنعام محمد على، أسرار المسلسل الشهير "ضمير أبلة حكمت"؛ وخلاف الفنانة فاتن حمامة مع المؤلف أسامة أنور عكاشة، مشيرة إلى أنه لم يكن من السهل إقناع فاتن حمامة المشاركة في عمل درامي عبر التلفزيون.



وقالت "على "، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة: "حاولن إقناع فاتن حمامة أن بعض الدول ليس لديها دور للسينما، والمشاركة في العمل الدرامي سيجعل الجمهور يزداد من الآلاف إلى الملايين، وبعد تردد اقتنعت".



وتابعت: "قبل بداية التصوير اختلفت الفنان القديرة مع المؤلف أسامة أنور عكاشة حول بعض المشاهد ولذلك اعتذرت عن العمل"، معلقة: "كان خبر غير سار خاصة أن مسلسل ضمير أبلة حكمت أول عمل درامي لقطاع الإنتاج التلفزيوني".



وأكملت: "حاولت تدارك الموقف بترشيح ممثلة أخرى وهي ليلي طاهر ولكن ممدوح الليثي رفض؛ لأن قطاع الإنتاج لابد أن يبدأ كبير بممثلة مثل فاتن حمامة"، مردفة: "بعد فترة أقنع ممدوح الليثي الفنانة فاتن حمامة بالعودة مرة أخرى".



وأكملت المخرجة إنعام محمد على: "هددت بترك المسلسل ولكنه رفض، فاتن حمامة هي من اختارت عمر خيرت للموسيقى التصويرية واختارت أحمد مظهر وجميل راتب".



