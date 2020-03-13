إيطاليا تسجل 250 حالة وفاة جديدة لمصابين بـ"كورونا"





أعلنت السلطات الإيطالية، مساء الجمعة، عن تسجيل 250 وفاة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد، ليرتفع عدد ضحايا إلى 1266 حالة.





وأوضح السلطات أن "عدد المصابين بلغ 17660 حالة، مسجلة ارتفاعا بـ2547 إصابة بعد أن تم الإعلان عن 15113 حالة يوم الخميس".





من المهم الإشارة إلى أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في إيطاليا تجاوز عدد المصابين في الصين؛ حيث يتداوى الآن في كامل البر الصيني 13486، فيما تتم معالجة 14955 في كامل إيطاليا.





وكانت إيطاليا، قد أعلنت في وقت سابق، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد بمنطقة لومباردي في شمال البلاد، قد قفز إلى 890 حالة.





وذكرت مصادر رسمية أن عدد القتلى في منطقة لومباردي بشمال إيطاليا ارتفع إلى 890، مسجلا زيادة قدرها 146 ضحية.



