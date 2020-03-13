Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. هبوط أرضي بطريق بني سويف وتحويلات مرورية بالمنطقة

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:41 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
Advertisements

أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، مساء اليوم الجمعة، عن حدوث هبوط أرضي بطول 15 مترا وعرض 3 أمتار وعمق مترين في الاتجاه القادم من طريق بني سويف اتجاه الزعفرانة على طريق الجيش بمحافظة البحر الأحمر، بسبب وجود تجمعات مياه الأمطار المتراكمة بالطريق.

وبينت المرور في بيان، اليوم، أنه تم تحويل حركة المرور على الطريق إلى الاتجاه الآخر، مع انتشار رجال المرور بالطريق.

وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حتي يعودوا إلى ذويهم سالمين.

وتعرضت محافظات الجمهورية، أمس الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تتعــرض البــلاد لحالـة شديدة مـن عــدم الاستقرار في الأحوال الجويـة اعتبارًا مـن أمس الخميس الموافق 12 مارس، وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.

حيث سقطت أمطـــار شديدة الغزارة على السـواحل الشمـــالية والوجه البحري، وامتدت إلى مدن القنــاة وخليج السويس، وكانت رعديه على بعض المناطق، ووصلت إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر حركة المرور تحويلات مرورية المرور اليوم المرور

أخبار تهمك

رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو بسبب فيروس كورونا

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. بيان حكومي صادم عن ضحايا الطقس السيئ

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل من الأهلي بعد قرار تأجيل مباراة إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تأجيل تصفيات أمم إفريقيا 2021

منذ أقل من ساعتين

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. المغرب تسجل أول حالة تعافي من فيروس "كورونا"

منذ ساعة

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

محمد بركات يصدم لاعبي المنتخب الوطني

منذ حوالي 4 ساعات

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ حوالي 12 ساعة

رئيس سموحة: أبو جبل كان الحارس الرابع.. ونجم الأهلي يستحق الانضمام لبرشلونة

منذ حوالي 10 ساعة

بفرمان من فايلر.. الأهلي يستقر على أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أول تعليق من السيسي على الاضطرابات الجوية

منذ حوالي 5 ساعات

البرتغال تكشف حقيقة إصابة رونالدو بفيروس كورونا.. تعرف على كل التفاصيل

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. بيان لمعهد البحوث الفلكية عن "اصطدام كويكب بالأرض"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

عاجل.. إغلاق طريق الخارجة لوجود عواصف ترابية

بسبب الطقس السيئ.. إصابة 3 إثر إنقلاب سيارة بطريق رأس غارب

الإفتاء: الصلاة واجبة في المنزل حال قررت الجهات المختصة

"المرور": إغلاق بعض الطرق بسبب سوء الأحوال الجوية

بعد تحسن الطقس.. المرور يعيد فتح 4 طرق رئيسية

لوجود تجمعات مياه.. تحويلات مرورية بطريق السويس الصحراوي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:27 م

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

عاجل.. تأجيل تصفيات أمم إفريقيا 2021

06:01 م

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

08:06 ص

رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو بسبب فيروس كورونا

06:34 م

عاجل.. أول تعليق من السيسي على الاضطرابات الجوية

02:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status