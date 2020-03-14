بالسخرية و"الكوميكس" والمهرجانات.. المصريون يواجهون "كورونا"

وصفت منظمة الصحة العالمية، تفشي فيروس كورونا وباءً عالميًا، بعد أن أبلغت عن 125 ألف حالة مصابة في 118 بلد حول العالم، وانتشر الفيروس في 100 دولة حول العالم خلال ثلاثة أشهر.





وتسبب الفيروس في وفاة 3825 شخص، وانقطاع نحو 300 مليون طالب عن المدارس حول العالم، وإلغاء الدوريات الرياضية والمهرجانات الثقافية.





وفي مصر كشفت وزارة الصحة والسكان، عن زيادة حالات الإصابة بكورونا إلى 80 حالة بينهم حالتين وفاة، الأولى لمواطن أجنبي ألماني، والثانية لسيدة مصرية من الدقهلية تبلغ 60 عاما.





جهود الحكومة

تحاول الحكومة السيطرة علي انتشار فيروس كورونا من خلال تخصيص مستشفيات حجر صحي بكل المحافظات، وتخصيص غرفة عمليات طوارئ في مجلس الوزراء بعضوية الوزارات المعينة من الصحة والإعلام والطيران المدني.





كما كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع حالات الطوارئ والاستعدادات في المطارات والمستشفيات، وتشديد الرقابة علي الموانئ والمطارات المصرية، بالإضافة شراء كشوف الفيروس للكشف علي المسافرين، وتوفير موقع الكتروني للتوعية بالفيروس، بالإضافة لتخصيص خطًا ساخنًا للرد علي استفسارات وشكاوى المواطنين والرد بشكل مستمر على شائعات.





سخرية والنكات

في السياق، واجه المصريون خطر فيروس كورونا بالسخرية منه، وطريقة التعامل، وعادات وتقاليد الشعب المصري في السلام والتحية التي تزيد خطر المرض، ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، النكات والصور الساخرة و"الكوميكس" حول فيروس كورونا، وهي عادة المصريين في السخرية في أشد الأزمات.





وأطلق المصريون، العنان لخيالهم ولروح الدعابة فيهم، وانتشرت طرائف وصور وأغاني مهرجانات تظهر خفة دم المصريين، للسخرية من الفيروس من خلال غناء الأغاني الشهيرة تتحدث عن الفيروس بشكل مضحك.





عطسة غريبة

نشر عدد من نشطاء الفيسبوك، أغنية عطسة غريبة على لحن أغنية "حاجة غريبة" لعبد الحليم حافظ وشادية للسخرية من الفيروس، كما نشر بعض المصريين أغنية "أنا مصرى أصيل مفيش فى جيبى منديل" على لحن أغنية المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم من فيلم مواطن ومخبر وحرامي.





ويوجد أغنية "فيرس 1" على نفس لحن أغنية "نمبر وان" لمحمد رمضان، وأغنية "علشان تقولي آتش" على لحن أغنية "لسمونيلا" لتميم يونس على لحن "علشان تقولي لأ".





كورونا الحلزونة

كما نشر الشاعر إسلام خليل وعصام شعبولا أغنية جديدة، للسخرية من كورونا، وكيفية مواجهة الفيروس، من كلمات إسلام خليل، تسمى الأغنية "كورونا الحلزونة".





وتقول الكلمات: "الحلزونة ياما الحلزونة، قال يعنى كانت ناقصة كرونا، مرض خطير وملهش كبير ويموت، لا دا الحكاية كبرت يا ناس احلوت، أنفلوانزا الطيور خطير غير أنفلوانزا الخنازير، خد بالك منه ليجيلك غدر، وتتحجز وتقعد في الحجر".





تكمل كلمات الأغنية: "اشرب ينسون ومية ولمون، وافتح شباك البلكونة، الحلزونة ياما الحلزونة، كورونا أصبح زى الشبح على العالم طل، كورونا مرض مش بس عرض وعاوزله حل، دا مش فانوس صيني وتليفون، دا وباء وجاي زى المجنون، ومسكت فرخة دبحت حمامة، نصيحة منى البس كمامة وبلاش تبوس أحسن تلوص، ولا حتى تنفخ بالونة، الحلزونة ياما الحلزونة، قال يعنى كانت ناقصة كورونا'.





جابر القرموطى

أما الإعلامي جابر القرموطى، فقد نشر في برنامجه "الكلام على إيه"، على قناة "الحياة"، أغنية عن فيروس كورونا "يابا يابا من الكورونا"، وهى مستوحاه من أغنية "يابا يابا من المجنونة"، كما نشر القرموطي ردود علي انتشار الشائعات حول فيروس كورونا.





وظهر القرموطي في الأغنية التي نشرت على قناة "الحياة" بالجلباب الصعيدي، وكانت الأغنية على لحن الأغنية "يابا يابا على اللمونة، يابا يابا من المجنونة".





وأجري القرموطى، حوارا خياليًا، مع فيروس كورونا، بعد أن جسده على هيئة شخص، قال فيروس كورونا خلال الحوار "أقسم بالله، ده كلام سوشيال ميديا، وأنا مظلوم فى الليلة دى، وأنتم فى مصر بتهولوا الموضوعات".





وأضاف كورونا، أن "أبقى فيروس وقاعد فى حالى، والاقى الناس بتتهمنى فى رسالة واتساب على جروب الماميز، أنا اتهزأ كده فى بلدكم وتركبونى المرجيحة وهاتك يا قلش وتقولوا اتنين مالهمش أمان الكورونا والإخوان".