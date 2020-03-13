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محافظ البحر الأحمر: معدل السياحة بالمحافظة جيد وفي ازدياد

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:38 م
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أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن الجزء الشمالي من المحافظة شهد أمطار غزيرة، وأثرت على إحدى محطات الكهرباء.

وأشار "حنفي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إلى أنه جاري عملية شفط مياه الأمطار من منطقة الزعفرانة الآن بالتعاون مع محافظة السويس، حيث وصل ارتفاع المياه إلى متر، منوها بأنه تم اغلاق "سفاجا – الغردقة"، و"سفاجا أسيوط".

وأضاف محافظ البحر الأحمر، أن مطاري مرسى علم والغردقة يعملون بشكل طبيعي، ولكن مازلت موانىء الغردقة وسفاجا مغلقة حتى تتحسن الأحوال الجوية، لافتا إلى أن القوات المسلحة قامت بدور كبير بإقامة مخرات سيول في منطقة رأس غارب.

وأكد "حنفي"، أن الوضع في حلايب وشلاتين مستقر، موضحا أن معدل السياحة بالمحافظة جيد، وفي ازدياد، ولم يتأثر بفيروس الكورونا.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح أمس الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، أمس الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تتعــرض البــلاد لحالـة شديدة مـن عــدم الاستقرار في الأحوال الجويـة اعتبارًا مـن أمس الخميس الموافق 12 مارس، وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.

حيث سقطت أمطـــار شديدة الغزارة على السـواحل الشمـــالية والوجه البحري، وامتدت إلى مدن القنــاة وخليج السويس، وكانت رعديه على بعض المناطق، ووصلت إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد.
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