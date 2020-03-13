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خاص.. الأهلي يكثف مفاوضاته مع فايلر لتجديد تعاقده

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:35 م
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رينيه فايلر
رينيه فايلر
علي نبوي
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يكثف مسئولو النادي الأهلي، مفاوضاتهم مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لتجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي بأن لجنة الكرة تسعى لحسم ملف تجديد المدرب السويسري خلال الفترة القليلة المقبلة وإنهائه بعد النجاح الذي حققه المدرب في حتى الآن مع الفريق منذ توليه المهمة.

وأضاف المصدر بأن مسئولي الأهلي نمى إلى علمهم رغبة ناديي العين والجزيرة الإماراتيين في التعاقد مع فايلر لذلك يرغبان في إنهاء ملف تجديد تعاقده معه في وقت قريب.

ويخشى مسئولو الأهلي من رحيل المدرب السويسري أو اتفاقه مع أي ناد أخر حيث يسعون لتمديد تعاقده لموسم أخر.

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الكلمات المفتاحية

رينيه فايلر رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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