3 حالات وفاة.. الكشف عن حصيلة خسائر الشرقية جراء الطقس السيئ

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن إجمالي الخسائر التي وقعت في نطاق المحافظة جراء موجه الطقس السيئ التي بدأت منذ فجر أمس والتي من المتوقع أن تستمر حتي صباح الغد.





وأشار المحافظ انه حتي الآن تم استقبال بلاغات من غرفة عمليات مديرية الصحة تفيد بوقوع 3 حالات وفاة نتيجة الصعق الكهربي الحالة الأولي للمواطن "إ. ي. ا" طبيب بيطري 30 سنة والمقيم بقرية العصائد مركز ديرب نجم نتيجة صعق كهربي داخل منزله، والحالة الثانية للمواطن "م. ح. ع 31 سنة" والمقيم بقريه الشبانات بمركز الزقازيق نتيجة صعق كهربي بعمود إناره، أما الحالة الثالثة للمواطنة "ث. ل. ت.ب" 42 سنة والمقيمة بقريه ديرب السوق مركز ديرب نجم نتيجة صعق كهربي بعمود إناره.





كما تم نقل المواطن "ا.ر إ." 30 سنه من قريه أبو متنا بمركز ديرب نجم الي العناية المركزة بمستشفى ديرب نجم المركزي لإصابته بصعق كهربي في أثناء اصلاح عطل بمنزله ادي الي زياده سرعه ضربات القلب ومازال يتلقى العلاج داخل المستشفى.





كما تلقت غرفه أزمات وكوارث ديوان عام محافظه الشرقية بلاغات عن انهيارات جزيئيه لعدد 39 منزل بالأسقف والجدران موزعين كالاتي (2 بمركز الزقازيق و18بمركز أبو حماد في و2 أبو كبير و3 في مركز الحسينية و7 في مركز بلبيس و6 في الجديدة مركز منيا القمح ومنزل واحد في أولاد صقر )، ولا يوجد مصابين، وعلي الفور اعطي المحافظ تعليماته لرؤساء المراكز والمدن السبعة بإخلاء المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع إدارة الدفاع المدني والحريق وتم حصر الأسر ليكلف المحافظ الأستاذ وائل الالفي وكيل وزاره الشباب والرياضة بفتح مراكز الشباب لإيواء المواطنين المتضررين كما تم فتح بعض الاستراحات الخاصة بالمحافظة وكلف المحافظ الأستاذ محمد كمال حجاجي وكيل وزاره التضامن الاجتماعي بإقامة خيام كمعسكرات للإيواء داخل مراكز الشباب وتزويدها بالأغطية والفرش اللازم وتوزيع المواد الغذائية الجافة علي المواطنين المتضررين.





وفي مركز ومدينه بلبيس فقد أفادت غرفه العمليات الفرعية برئاسة المركز بنشوب حريق نتيجة ماس كهربائي في الدور الخامس بإحدى المستشفيات الخاصة وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق واخماده بأقصى سرعه ليكلف المحافظ الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزاره الصحة بالانتقال علي الفور إلي مكان الحادث حيث قام وكيل الوزارة بإخلاء العناية المركزة ووحده حضانات الأطفال وإرسالهم الي مستشفى بلبيس المركزي ونقل جميع الأدوية والمستلزمات الطبية الي مخزن الأدوية بمديريه الصحة.



