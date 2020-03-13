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قرار صادم ينتظر ليفربول بشأن البريميرليج

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:28 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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أصبح الدوري الإنجليزي الممتاز مهدد بالإلغاء في الفترة المقبلة بعد انتشار فيروس كورونا بشكل سريع وكبير حول العالم وفي انجلترا أيضاً.

ووفقا لتقارير إنجليزية حسب صحيفة التايمز، إن رئيس الاتحاد الإنجليزي كريج كلارك أخبر أندية البريمرليج أنه لا يعتقد بأن الموسم المحلي سيكتمل.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم صباح اليوم عن تأجيل البطولة حتى يوم 3 أبريل المقبل بسبب فيروس كورونا.

وتعرض ميكيل ارتيتا مدرب ارسنال للإصابة بهذا الفيروس مساء أمس الخميس، وأيضا أعلن نادي تشيلسي إصابة هودسون اودوي جناح الفريق بفيروس كورونا صباح يوم الجمعة.
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