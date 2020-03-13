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إنعام محمد علي: محمود مرسي إنسان متميز وقادر على إخراج أفضل ما في الممثل

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:32 م
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محمود مرسي
محمود مرسي
داليا الحسين
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وصفت المخرجة إنعام محمد على، الفنان الراحل محمود مرسي بأنه إنسان متميز وقادر على إخراج أفضل مافي الممثل، مشيرة إلى أنها كانت تعمل معه مساعد مخرج.

وقالت "على"، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة إن الفنان الراحل درس السينما في فرنسا، كما سافر في بعثة تابعة للتلفزيون لدراسة فنون التلفزيون، لافتة إلى أن "مرسي" عمل في شبكة "بي بي سي " البريطانية.

وأضافت: "تعلمت منه تكنيك العمل الدرامي، وأشعر بالامتنان لـ محمود مرسي القادر على إخراج أفضل ما في الممثل"، منوهة إلى أنه في ذلك الوقت "مرسي" لم يكن يعمل كممثل.
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