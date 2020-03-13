خاص.. مجدي الهواري لـ'الفجر الفني': طرح المسلسلات على المنصات الإلكترونية هو المستقبل

أبدى المخرج مجدي الهواري رأيه في طرح بعض المسلسلات على المنصات الإلكترونية قائلا: انا أرى أن هذا هو المستقبل وهذا هو القادم.



وتابع "الهواري" في تصريح خاص لـ' الفجر الفني ' أن المنصات الالكترونية سوف تعيد إنقاذ واكتشاف الأعمال الغنية المصروف عليها التي يستحيل تقديمها الأن من قبل التليفزيون المصري.



وأضاف "الهواري" خلال حديثه قائلا: الدليل على هذا مشاهدتنا لبعض المسلسلات منها "ممالك النار" على الرغم من ميزانيته العالية قد يكون جهة منتجة ومنصة العمل لن تكسب، ولكن هذا تشجيعا كبيرا في حين امتلاك أعمالا ذات ضخامة انتاج عالية لتقديمها لهذه المنصات الالكترونية.



وفي سياق أخر قدم "الهواري" العديد من الأعمال الفنية منها عبود على الحدود، العيال هربت، عيال حبيبة، الناظر، الشارع اللي ورانا، خليج نعمة، الملك لير، 3 أيام في الساحل، علاء الدين.