Advertisements
Advertisements
Advertisements

شيرين رضا تشعل "إنستجرام" بإطلالتها الجديدة

الجمعة 13/مارس/2020 - 08:01 م
Advertisements
شيرين رضا
شيرين رضا
Advertisements
نشرت الفنانة شيرين رضا، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام"، صورة جديدة لها بلوك جديد. 

وظهرت "شيرين"، خلال الصورة، مرتدية جيب أسود بكرانيش، وبلوز أبيض أبرز جمالها ورشاقتها، ووضعت ميكب بألوان مناسبة لبشرتها أبرز جمالها، وتركت شعرها الأشقر منسدلًا بطريقة جذابة".

ومن جهة أخرى، تستكمل شيرين رضا تصوير مشاهدها خلال الوقت الحالي في فيلم "الغسالة"، من تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجي فيلمز، ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية.

وجدير بالذكر أن فيلم "الغسالة"، يتضمن نخبة من النجوم إلا وهم الفنان أحمد حاتم، هنا الزاهد، أحمد فتحي، محمود حميدة، طاهر أبو ليلة، محمد سلام، وغيرهم من النجوم، وهو من إنتاج ثلاثة شركات إلا وهم شركة سينرچي فيلمز، و شركة نيوسينشري، وشركة أفلام مصر العالمية، وهو من سيناريو وحوار، عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.
شيرين رضا تشعل "إنستجرام" بإطلالتها الجديدة
شيرين رضا تشعل "إنستجرام" بإطلالتها الجديدة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام اليو افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب

أخبار تهمك

رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو بسبب فيروس كورونا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. تأجيل تصفيات أمم إفريقيا 2021

منذ ساعتين و 44 دقيقة

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ يوم

لم نطلق التنين.. توضيح عاجل من الأرصاد الجوية: هذا ما ننتظره

منذ ساعة و نصف

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيان لمعهد البحوث الفلكية عن "اصطدام كويكب بالأرض"

منذ حوالي 12 ساعة

قرار صادم ينتظر ليفربول بشأن البريميرليج

منذ ساعة و 16 دقيقة

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد تأجيل مباراة إنبي

منذ أقل من ساعة

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. بيان حكومي صادم عن ضحايا الطقس السيئ

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل من الأهلي بعد قرار تأجيل مباراة إنبي

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس سموحة: أبو جبل كان الحارس الرابع.. ونجم الأهلي يستحق الانضمام لبرشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول تعليق من السيسي على الاضطرابات الجوية

منذ حوالي 6 ساعات

أول فرمان من الزمالك بعد تأجيل مباراة المصري

منذ ساعتين و 45 دقيقة

موضوعات متعلقة

ياسمين رئيس تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها الجديدة (صور)

ماذا قالت منة شلبي عن شيرين رضا؟

تعرف على ما كانت تعشقه شيرين رضا في عمر الـ 20 عاما

شيرين رضا تخطف الأنظار بإطلالتها الجديدة (صورة)

بفستان قصير.. درة تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها (صورة)

شاهد.. فيفي عبده تشعل "إنستجرام" بإطلالتها الجديدة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:27 م

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

08:06 ص

عاجل.. تأجيل تصفيات أمم إفريقيا 2021

06:01 م

لم نطلق التنين.. توضيح عاجل من الأرصاد الجوية: هذا ما ننتظره

07:10 م

عاجل.. أول تعليق من السيسي على الاضطرابات الجوية

02:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status