شيرين رضا تشعل "إنستجرام" بإطلالتها الجديدة

نشرت الفنانة شيرين رضا، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام"، صورة جديدة لها بلوك جديد.





وظهرت "شيرين"، خلال الصورة، مرتدية جيب أسود بكرانيش، وبلوز أبيض أبرز جمالها ورشاقتها، ووضعت ميكب بألوان مناسبة لبشرتها أبرز جمالها، وتركت شعرها الأشقر منسدلًا بطريقة جذابة".





ومن جهة أخرى، تستكمل شيرين رضا تصوير مشاهدها خلال الوقت الحالي في فيلم "الغسالة"، من تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجي فيلمز، ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية.



