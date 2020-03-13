بدعم أشرف عبدالباقي.. نجم مسرح مصر يطلق "بلاش تروح"

أطلق نجم مسرح مصر حامد الشراب أغنيته الجديدة "بلاش تروح"، والتي تعد ثاني تجاربه في مسيرته الغنائية بعد تقديم أغنية سابقة إهداء لزوجته.



وقام حامد بتصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب، وطرحها خلال الساعات القليلة الماضية، ونالت العديد من ردود الفعل الإيجابية لحامد وطريقة التصوير للأغنية.



أغنية بلاش تروح هي من كلمات وائل حمزة وألحان حامد الشراب وتوزيع شادي عويضة وإنتاج وورك شوب للإنتاج الفني والإعلامي للنجم أشرف عبدالباقي.