Advertisements
Advertisements
Advertisements

بدعم أشرف عبدالباقي.. نجم مسرح مصر يطلق "بلاش تروح"

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:47 م
Advertisements
حامد الشراب
حامد الشراب
الفجر الفني
Advertisements
أطلق نجم مسرح مصر حامد الشراب أغنيته الجديدة "بلاش تروح"، والتي تعد ثاني تجاربه في مسيرته الغنائية بعد تقديم أغنية سابقة إهداء لزوجته.

وقام حامد بتصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب، وطرحها خلال الساعات القليلة الماضية، ونالت العديد من ردود الفعل الإيجابية لحامد وطريقة التصوير للأغنية.

أغنية بلاش تروح هي من كلمات وائل حمزة وألحان حامد الشراب وتوزيع شادي عويضة وإنتاج وورك شوب للإنتاج الفني والإعلامي للنجم أشرف عبدالباقي.
Advertisements

أخبار تهمك

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ حوالي 12 ساعة

محمد بركات يصدم لاعبي المنتخب الوطني

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس سموحة: أبو جبل كان الحارس الرابع.. ونجم الأهلي يستحق الانضمام لبرشلونة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. تأجيل تصفيات أمم إفريقيا 2021

منذ أقل من ساعتين

رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو بسبب فيروس كورونا

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ يوم

عاجل.. المغرب تسجل أول حالة تعافي من فيروس "كورونا"

منذ ساعة

عاجل.. بيان لمعهد البحوث الفلكية عن "اصطدام كويكب بالأرض"

منذ حوالي 12 ساعة

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول تعليق من السيسي على الاضطرابات الجوية

منذ حوالي 5 ساعات

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

بفرمان من فايلر.. الأهلي يستقر على أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 10 ساعات

البرتغال تكشف حقيقة إصابة رونالدو بفيروس كورونا.. تعرف على كل التفاصيل

منذ ساعة و 16 دقيقة

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد فعل من الأهلي بعد قرار تأجيل مباراة إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيان حكومي صادم عن ضحايا الطقس السيئ

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:27 م

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

عاجل.. تأجيل تصفيات أمم إفريقيا 2021

06:01 م

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

08:06 ص

رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو بسبب فيروس كورونا

06:34 م

عاجل.. أول تعليق من السيسي على الاضطرابات الجوية

02:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status