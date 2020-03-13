إصابة 4 لاعبين في الدوري الايطالي بفيروس كورونا

أعلن نادي سامبدوريا الإيطالي عن تعرض 4 لاعبين في الفريق للإصابة بفيروس كورونا بعد التأكد من خلال الفحوصات الطبية في الساعات الماضية.



ونشر الفريق الإيطالي بيانا رسميا يؤكد خلاله إصابة الرباعي عمر كولي، ومارتن تورسبي، وانطونبو لا جومينا، وألبين إيكدال بهذا الفيروس.



وكان نادي سامبدوريا قد أعلن منذ يومين عن إصابة جابياديني مهاجم الفريق بهذا الفيروس، وعزل جميع اللاعبين في الحجر الصحي لمدة أسبوعين.



وناشد الفريق الأزرق جماهير النادي بالالتزام بالمنازل في الأيام المقبلة والحفاظ على سلامتهم من هذا الفيروس الذي ضرب العالم بشكل قوي.







