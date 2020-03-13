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إنعام محمد علي: نور الدمرداش كان صاحب فكر ذكوري.. وضد عمل المرأة في الإخراج الدرامي

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:30 م
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إنعام محمد علي
إنعام محمد علي
داليا الحسين
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قالت المخرجة إنعام محمد على، إن المخرج نور الدمرداش كان صاحب فكر ذكوري، وضد عمل المرأة في الإخراج الدرامي؛ نظرا لكون المرأة إنسان رقيق والعمل الدرامي مرهق وصعب.

وأوضحت "على "، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة: "تضامن مع نور الدمرداش وزير الثقافة والإرشاد القومي "الإعلام" عبدالقادر حاتم، ولذلك استبعدوا المخرجات من الإخراج الدرامي".

وتابعت المخرجة إنعام محمد على: "بعد تولي محمد فايق، وزارة الإعلام أول قرار اتخذه عودة السيدات للعمل في الإخراج الدرامي، وكانلديه فكر مستنير".
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