التضامن: التدخل السريع تعامل مع 153 طفلا و123 مسنا (صور)

قام فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، بالتواجد الميداني على مدار اليوم في كافة المحافظات محل عمل البرنامج، مستهدفين تقديم الدعم لكافة الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أفضل حياة كريمه لهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نيفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعي بإعلان الطوارىء نظرا للظروف المناخية الصعبة التي تشهدها البلاد.





وفى هذا السياق تعامل فرق البرنامج مع 153 طفل ما بين خدمات إسعافات أولية وممارسة أنشطة وتوزيع وجبات ساخنة بالإضافه لـ123 فئة الكبار بلا مأوى ما بين توزيع بطاطين وتقديم وجبات ساخنة، أما عن حالات الإنقاذ فقد تمكن فريق عمل البرنامج بأيداع عدد 14 مشرد بلا مأوى على مستوى كافة المحافظات محل عمل البرنامج وعدد 6 أطفال دمج مؤسسي، بالإضافة لحالة دمج أسري لأبن بمحافظة الإسكندرية.





أما على مستوى الخدمات فقد تم تقديم خدمة الإسعافات الأولية لعدد 32 حالة ما بين طفل ومشرد وتوزيع عدد 218 وجبه ساخنة، بالتعاون مع بنك الطعام، بالإضافة إلي عدد 83 بطانية.





تواصل فرق التدخل أثناء الطوارئ بالهلال الأحمر المصري لليوم الثانى تقديم المساعدات للاسر بالمناطق المتضررة من سيول الأمطار، حيث تواجدت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة في حي الزرايب بمنطقة 15 مايو لتقديم المساعدات للأسر وأهالي المنطقة المتضريين من موجة الطقس السييء التى تتعرض لها البلاد منذ أمس حيث يتم تقديم المساعدات من بطاطين ومواد غذائية.





وفور وقوع حادث قطار إمبابة أمس توجه فريق التدخل أثناء الطوارئ بالهلال الأحمر المصري فورا إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات والدعم النفسي لمصابي، كما توجه أيضا فريق التدخل إلى مكان سقوط عمارة حلوان، حيث أن الهلال الأحمر المصري لديه قسما كاملا للدعم النفسي لضحايا الحوادث والأزمات والذي يتكون من عدد المتخصصين في هذا المجال ويقومون بمعالجة الآثار النفسية لأسر للمصابين وأسرهم.





وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد زارت غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصري، حيث تم تضم غرفة العمليات المركزية 12 شخصا متمرسا يتابعون عمل 70 فرقة ميدانية على مستوى الجمهورية ويتابعون من غرفة العمليات حالة الطقس ولديهم خطة طوارئ واستجابة وتدخلات في الوقت المناسب، وأن الهلال الأحمر المصري يرفع حالة التأهب القصوى لمدة 72 ساعة مقبلة.





جدير بالذكر أن فرق الهلال الأحمر المصري تقوم فور وقوع الحوادث والنكبات بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين والمساعدة في نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقى الرعاية الطبية وتوفير أوجه الدعم لنفسي للمصابين وأسرهم .



