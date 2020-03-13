إمارة مكة تعلن استئناف حركة الملاحة في ميناء جدة الإسلامي

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، استئناف حركة الملاحة في ميناء جدة الإسلامي بعد تحسُّن مدى الرؤية الأفقية.

وأوقفت حركة الملاحة في الميناء، ظهر اليوم، بعد تدهور حالة الطقس ما أدى إلى صعوبة الرؤية الأفقية.

ويشهد الميناء حاليًا عاصفة ترابية ورياح سرعتها تبلغ 42 كم/ساعة، فيما تبلغ درجة الحرارة 33 درجة، ونسبة هطول الأمطار هي 0%.

وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة دعت سابقًا إلى توخي الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام.









ويشار إلى أن عددا من دول المنطقة العربية ومن بينهم مصر تشهد تدهورا في الأحوال الجوية وأمطار غزيرة وانخفاض شديد في الرؤية الأفقية وسرعة الرياح.