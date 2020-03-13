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تأجيل مباريات المجموعة السابعة بالقسم الثالث

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:12 م
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بوابة الفجر
مصطفي الجندي
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قررت لجنة مسابقات القسم الثالث المجموعة السابعة بالاسماعيلية تأجيل مباريات الاسبوع الرابع والعشرون الذي كان مقررا له يوم الأحد المقبل، 15 مارس 2020.

وقررت اللجنة إقامة المباريات يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد.

وكانت مواجهات الأسبوع الثالث والعشرون، قد أسفرت عن عن فوز بورتو على فريق سماد السويس، بثلاثية دون مقابل.

وتعادل بورفؤاد مع النوبة، بهدف لكل منهما، وخسر مركز شباب أبو صوير من فريق سماد السويس، الهابط للقسم الرابع، بهدفين لهدف.

وفاز منشية الشهداء على دمياط، بهدفين دون رد، غزل دمياط على بلدية الإسماعيلية بهدفين لهدف.

وتعادل مركز شباب أبو شحاته مع فريق رأس البر 2-2، وحقق فريق مركز شباب ميت الخولي مفاجأه بالفوز على فريق كهرباء الإسماعيلية بهدف دون مقابل.

ترتيب المجموعة السابعة

1- بورتو 52 نقطة
2- بورفؤاد 50 نقطة
3- النوبة 49 نقطة
4- الكهرباء 39 نقطة
5- منشية الشهداء 38 نقطة
6- سماد السويس 35 نقطة
7- دمياط 32 نقطة
8- غزل دمياط 32 نقطة
9- ميت الخولي 27 نقطة
10- رأس البر 23 نقطة
11- أبو شحاته 20 نقطة
12- بلدية الإسماعيلية 18 نقطة
13- أبو صوير 13 نقطة
14- غزل السويس 10 نقاط
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