لم نطلق التنين.. توضيح عاجل من الأرصاد الجوية: هذا ما ننتظره

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ذروة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مرت.



وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الجمعة، أنه خلال الساعات المقبلة سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على القاهرة ومحافظات الوجه البحري، مع استمرار الأمطار الغزيرة على سيناء وجبال البحر الأحمر.



وأشاد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بالقيادة السياسية، قائلًا إنها تعاملت سوء الأحوال الجوية بمصداقية شديدة، واتخذت إجراءات استباقية.



ونفى "شاهين"، تعرض البلاد لمنخفض جوي آخر خلال الأيام المقبلة، قائلًا إن الأجواء ستكون مستقرة خلال الـ72 ساعة المقبلة على الأقل.



وأشار إلى أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية لم تطلق لفظ "التنين" على المنخفض الجوي الذي تمر به البلاد.



وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح أمس الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.



ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، نظرا لظروف الطقس السيئ.



ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.



فيما ناشد وزير التنمية المحلية، بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.