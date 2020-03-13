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محمد رمضان يفاجئ جمهوره بطرح "إعصار" عبر اليويتوب

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:26 م
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محمد رمضان
محمد رمضان
سعد نبيل
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طرح النجم محمد رمضان مهرجان حديد بعنوان "إعصار"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وحصد المهرجان على نسبة مشاهدة عالية في الدقائق الاولى من طرحه.

تفاصيل مهرجان "إعصار"

غناء محمد رمضان، ومن كلمات: اسلام شيندي و اسلام كنكا، الحان: المدفعجية، ومن توزيع: الديزل، وجاءت كلمات المهرجان كالاتي: "اللي بنلاعبه بنغلبو، أكبر مافيكو بنتعبو، من حيث اتيتم إذهبو، يالا من هنا اقلبو،  انا إعصار تسونامي، مبعتمدش اسامي واحد مافيش مني تاني".

ويقوم محمد رمضان حاليًا بتصوير مسلسله الجديد "البرنس" المقرر أن ينافس به في الماراثون الرمضاني المقبل، ويشاركه بطولته كل من الفنانين، أحمد زاهر، ونور، ونجلاء بدر، وروجينا، وإدوارد، ومن إخراج محمد سامي، ومن إنتاج شركة سينرجي.

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