القمص دوماديوس: دير وادى النطرون بخير ولم يتأثر بالأمطار



وتعرضت محافظات الجمهورية، أمس الخميس واليوم الجمعة، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

قال الراهب القمص دوماديوس الأنبا بيشوي، أمين دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، إن الدير بخير ولم يُصاب بسوء نتيجة سقوط الأمطار.وأضاف دوماديوس، في تصريح إلى "الفجر"، أن سقوط الأمطار لم تؤثر علي مباني الدير الأثرية، وأن الرهبان بخير، كما أن الوضع الأن مستقر، موضحا أن الدير علي أهبة الإستعدادات تحسبًا لسقوط أي أمطار أو سيول.كانت منطقة ١٥ مايو قد شهدت، أمس، سيول جراء سقوط أمطار غزيرة؛ مما تسبب في إنهيار منازل عديدة وخسائر في الأرواح.وكان الأنبا مكاريوس، الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبو قرقاص للأقباط الأرثوذكس، قد أمر بتعليق أنشطة التربية الكنيسة؛ ومدارس الأحد؛ نظرًا لظروف حالة الطقس السئ.وشدد أسقف عام المنيا علي الكهنة في جميع الكنائس ضرورة إلغاء كافة الإجتماعات حتي مساء السبت في جميع القرى والنجوع، علي أن تُقام صلوات القداسات في مواعيدها المقررة.وأضاف مكاريوس في بيانه، أن الكنائس تفتح ابوابها لصلاة القداسات فقط علي أن يقتصر علي المُصليين من السُكان القريبة ومن الذين يستطعون الحضور الي الكنائس، حتي لا تتوقف تقديم الذبائح في الكنائس.فيما قرر أسقف حلوان فتح أبواب جميع كنائس الإيبارشية لاستقبال المشردين من المسيحيين والمسلمين دون تميز.وقال إسحق غالي، سكرتير الانبا بسنتي، أسقف حلوان، إن الأنبا بسنتي قد قرر استقبال كافة المواطنين الذين بلا مأوى منذ الأمس نظرا للظروف الجوية.وأضاف غالي، في تصريحات صحفية، أن الأنبا بسنتي قد شدد على جميع الخدام المتطوعين لمساعدة المواطنين على عدم التقاط أي صورة لهم، مشيرا إلي الاية المقدسة التي تقول "لِكَيْ تَكُونَ صَدَقَتُكَ فِي الْخَفَاءِ. فَأَبُوكَ الَّذِي يَرَى فِي الْخَفَاءِ هُوَ يُجَازِيكَ عَلاَنِيَةً".ولفت سكرتير إيبارشية حلوان والمعصرة، إلى أن القرار يعد لمسة إنسانية من جانب الأنبا بستني، قائلا: "سيدنا قال مينفعش يكون ولادنا في الشوارع ومنحتضنهمش في الجو دا".وأوضح أن الكنيسة استقبلت حالات كثيرة، فضلًا عن نزول الخدام الي الشوارع لجلب جميع المتشردين الذين يحتاجون الي مأوى بسبب سوء حالة الطقس السيئة التي تتعرض لها البلاد.