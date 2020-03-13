إنعام محمد علي تكشف سر دخولها عالم الإخراج



وتابعت: "بعد تخرجي من كلية الآداب، قرأت إعلان في الجريدة بأنهم طالبين مساعدين إخراج من الجنسين ولم يطلبوا تخصص معين ولكن شرط مؤهل عالي"، وكان ذلك في بدايات التلفزيون".



وأكملت: "تقدم للوظيفة 1600 شخص وتم خضوعنا لامتحان تحريري وهو ترجمة من عربي إلى إنجليزي والعكس، واختبار في المعلومات العامة، ونجح من هؤلاء 63 شخص بينهم 11 فتاة، وبعدها كان هناك اختبار شفوي عن الشخصية"، لافتة إلى أن لم يكن هناك "وسطي" ولكنه امتحان قدرات.



وأكملت: "من قام بامتحاني سعد لبيب وبابا شاروا، وبعد اجتياز الامتحانات تم توزيعنا على مختلف إدارات التلفزيون، وكان من نصيبي إدارة المسلسلات"، معلقة: "أول خطوة في حياتي كانت ضربة حظ.. وربنا أعطاني ما أتمنى رغم لم أكن أعلم ما أريد بالضبط".



ونوهت إلى أنها تحب العمل الإبداعي وليس الروتيني، متابعة: "رغم أن مجال كان غريب بالنسبة لي ولكن بدأت المشوار وصممت أكون أولا أكون".



روت المخرجة إنعام محمد على، تفاصيل جديدة عن حياتها وكيف دخلت إلى عالم التلفزيون وتخصصها في مجال الإخراج، وأسباب حبها لهذا المجال.وأوضحت "على"، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة: "أثناء مرحلة الثانوي شاركت في الإذاعة المدرسية، وكنت المذيعة التي تقوم بقراءة الأخبار في الصباح؛ ولذلك كان لدي رغبة في أن أكون مذيعة أو صحفية ولهذا اخترت كلية الآداب".