بعد خلافات عاشور وسارة الطباخ.. تامر: "المنتجة طلعت فنكوش"

حدث خلافات شديدة بين النجم تامر عاشور، والمنتجة سارة الطباخ، والمقرر أن يتم إنهاء تعاقد الشراكة بينهم.





وكتب منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك قائلا "أنا على يقين كامل بأن اللي مالوش صوت بيبقاله صوت لما اللي ليه صوت يتكلم عنه "





وأضاف "قررت عدم الرد في موضوع المنتجة اللي طلعت "فنكوش" دي مع اعتذاري الكامل للفنكوش طبعًا، ونقابة المهن الموسيقية هي المسؤولة عن فنانين مصر ضد الأشكال دي - شكرا".





يشار إلى أن آخر ألبومات تامر عاشور،"أيام" الذي طرحه العام الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا وضم ١٠ أغنيات.