‫وكالة ناسا اصطدام كويكب بالارض‬‎ الشهر المقبل.. البحوث الفلكية توضح!

وكالة ناسا اصطدام كويكب بالارض | تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشور يزعم اصطدام كويكب عملاق بكوكب الأرض، ولكن وكالة الفضاء العالمية (ناسا) نفت هذا الموضوع نهائيًا، وذلك وسط تحذيرات أطلقها خبراء الفلك في الفترة الأخيرة.





وأوضحت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، أن علماء الفلك بوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" يترقبون مسار الكويكب الذي يطلق عليه "1998 OR2" والذي يعرف بالرقم "52768"، من خلال مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض "CNEOS" بولاية كاليفورنيا الأمريكية.





وبشأن وكالة ناسا اصطدام كويكب بالارض، حيث أن يُقدر حجم الكويكب بنحو 2.5 ميل أو 4.1 كيلومتر وفقًا لقياسات "ناسا" لحجم الكويكب، ويتجه نحو الأرض بسرعة تصل إلى 8.7 كم في الثانية، أو 19461 ميلًا في الساعة، يمكن أن يقضي على كوكب الأرض تمامًا، ومن المنتظر أن يصطدم بالأرض بحلول يوم 29 أبريل المقبل.