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وكالة ناسا اصطدام كويكب بالارض الشهر المقبل.. البحوث الفلكية توضح!
الجمعة 13/مارس/2020 - 06:52 م
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وكالة ناسا اصطدام كويكب بالارض | تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشور يزعم اصطدام كويكب عملاق بكوكب الأرض، ولكن وكالة الفضاء العالمية (ناسا) نفت هذا الموضوع نهائيًا، وذلك وسط تحذيرات أطلقها خبراء الفلك في الفترة الأخيرة.
وأوضحت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، أن علماء الفلك بوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" يترقبون مسار الكويكب الذي يطلق عليه "1998 OR2" والذي يعرف بالرقم "52768"، من خلال مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض "CNEOS" بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وبشأن وكالة ناسا اصطدام كويكب بالارض، حيث أن يُقدر حجم الكويكب بنحو 2.5 ميل أو 4.1 كيلومتر وفقًا لقياسات "ناسا" لحجم الكويكب، ويتجه نحو الأرض بسرعة تصل إلى 8.7 كم في الثانية، أو 19461 ميلًا في الساعة، يمكن أن يقضي على كوكب الأرض تمامًا، ومن المنتظر أن يصطدم بالأرض بحلول يوم 29 أبريل المقبل.
ويقدر علماء الفلك أن الأجسام الفضائية بذلك الحجم، تأثيرها كفيل بإحداث دمار عالمي، وأن واحدا من بين 50 ألفا لديه الفرصة للاصطدام بالأرض كل 100 عام.
وأكد الدكتور بروس بيتس، من المجموعة الدولية لعلماء الفلك، أن الكويكبات الصغيرة تصطدم بالأرض بشكل متكرر إلا أنها تحترق في الغلاف الجوي دون أضرار تذكر، لكن حجم هذا الكويكب ينذر بوقوع كارثة.
وكالة ناسا اصطدام كويكب بالارض الشهر المقبل.. البحوث الفلكية توضح!
ونفى الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جميع ما تردد بشأن اقتراب كويكب عملاق من الأرض، مؤكدا أن الأمر كله شائعات.
وأوضح "القاضي"، أن أقرب كويكب يسير في الفضاء يبعد مسافة لا تقل عن 5 أضعاف المسافة بين الأرض والقمر، وأٌقرب متوسط للمسافة بين الأرض والقمر تبلغ 360 ألف كم، كويكب أبريل يبعد 16 مرة ضعف تلك المسافة، ما يعني أن الكويكب مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة.
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