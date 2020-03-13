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رسميًا.. تأجيل الدوري الألماني بسبب فيروس كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 06:46 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم عن تأجيل بطولة الدوري ابتداء من اليوم بعد الانتشار الواسع والكبير لفيروس كورونا في الأيام الماضية وحفاظا على سلامة الجميع.

وكان من المقرر أن تبدأ الجولة المقبلة من الدوري الالماني مساء غدا، بعد القرار الذي اتخذه الاتحاد منذ أيام بخوض المباريات بدون جماهير، ولكن تم تأجيل الدوري بشكل رسمي.

وعلق أيضا نادي ‏بايرن ميونيخ جميع التدريبات في زيبـنر شتراس لجميع الأعمار لمدة أسبوع على الأقل، من أجل تعقيم هذا المقر.

يذكر أن قرار الاتحاد الألماني جاء بعد تأجيل جميع الدوريات الكبرى في أوروبا، وأيضا بعد إصابة لاعب فريق هانوفر بالدرجة الثانية بفيروس كورونا.

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