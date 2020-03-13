البرتغال تكشف حقيقة إصابة رونالدو بفيروس كورونا.. تعرف على كل التفاصيل

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء تفيد بإصابة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي بفيروس كورونا، وذلك عقب تعرض زميله في الفريق روجاني بالإضابة بالفيروس.





وقال رئيس حكومة إقليم ماديرا البرتغالي ميغيل ألبوكيرك، إن النجم كريستيانو رونالدو لم تنتقل إليه عدوى فيروس كورونا المستجد، نافياً بذلك الشائعات التي ترددت حول إصابة اللاعب البرتغالي.







ويخضع رونالدو وأسرته للعزل الصحي في ماديرا، وقد ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية اليوم الجمعة، أن اللاعب سيظل في بلاده في ظل الأزمة التي تشهدها إيطاليا بسبب انتشار العدوى بفيروس كورونا.







وأثيرت شائعات حول إصابة رونالدو بفيروس كورونا عقب الإعلان عن إصابة زميله بفريق يوفنتوس، دانييلي روغاني، بالفيروس وما تردد أيضاً عن انتقال العدوى لباولو ديبالا.







وأعلن يوفنتوس أن 121 شخصاً من العاملين في النادي وكذلك اللاعبين يخضعون للعزل الصحي.







وكان رونالدو قد سافر إلى ماديرا لزيارة والدته التي كانت تعاني أخيراً من أزمة صحية، وبات من الصعب الآن عودته إلى إيطاليا في ظل القيود الصارمة المفروضة على الرحلات بسبب فيروس كورونا الذي انتشر في عدة دول أوروبية على رأسها إيطاليا.







وتردد أن رونالدو أصيب بفيروس كورونا، لكن ألبوكيرك رئيس الحكومة الإقليمية نفى الأمر، كما أكد وزير الصحة الإقليمي بيدرو راموس قائلاً: "اللاعب وعائلته لا تظهر عليهم أي أعراض".