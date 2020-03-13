Advertisements
Advertisements
Advertisements

البرتغال تكشف حقيقة إصابة رونالدو بفيروس كورونا.. تعرف على كل التفاصيل

الجمعة 13/مارس/2020 - 06:43 م
Advertisements
رونالدو
رونالدو
وكالات
Advertisements
انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء تفيد بإصابة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي بفيروس كورونا، وذلك عقب تعرض زميله في الفريق روجاني بالإضابة بالفيروس.

وقال رئيس حكومة إقليم ماديرا البرتغالي ميغيل ألبوكيرك، إن النجم كريستيانو رونالدو لم تنتقل إليه عدوى فيروس كورونا المستجد، نافياً بذلك الشائعات التي ترددت حول إصابة اللاعب البرتغالي.



ويخضع رونالدو وأسرته للعزل الصحي في ماديرا، وقد ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية اليوم الجمعة، أن اللاعب سيظل في بلاده في ظل الأزمة التي تشهدها إيطاليا بسبب انتشار العدوى بفيروس كورونا.



وأثيرت شائعات حول إصابة رونالدو بفيروس كورونا عقب الإعلان عن إصابة زميله بفريق يوفنتوس، دانييلي روغاني، بالفيروس وما تردد أيضاً عن انتقال العدوى لباولو ديبالا.



وأعلن يوفنتوس أن 121 شخصاً من العاملين في النادي وكذلك اللاعبين يخضعون للعزل الصحي.



وكان رونالدو قد سافر إلى ماديرا لزيارة والدته التي كانت تعاني أخيراً من أزمة صحية، وبات من الصعب الآن عودته إلى إيطاليا في ظل القيود الصارمة المفروضة على الرحلات بسبب فيروس كورونا الذي انتشر في عدة دول أوروبية على رأسها إيطاليا.



وتردد أن رونالدو أصيب بفيروس كورونا، لكن ألبوكيرك رئيس الحكومة الإقليمية نفى الأمر، كما أكد وزير الصحة الإقليمي بيدرو راموس قائلاً: "اللاعب وعائلته لا تظهر عليهم أي أعراض".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس كورونا رونالدو البرتغال

أخبار تهمك

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بيان لمعهد البحوث الفلكية عن "اصطدام كويكب بالأرض"

منذ حوالي 11 ساعة

أول رد فعل من الأهلي بعد قرار تأجيل مباراة إنبي

منذ حوالي 3 ساعات

محمد بركات يصدم لاعبي المنتخب الوطني

منذ ساعتين و 53 دقيقة

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس سموحة: أبو جبل كان الحارس الرابع.. ونجم الأهلي يستحق الانضمام لبرشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تأجيل تصفيات أمم إفريقيا 2021

منذ ساعة و 10 دقيقة

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ حوالي 11 ساعة

لأول مرة منذ بداية انتشاره.. الصين تتهم الجيش الأمريكي بإدخال كورونا إليها.. وتطالب بتفسير

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. بيان حكومي صادم عن ضحايا الطقس السيئ

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من السيسي على الاضطرابات الجوية

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو بسبب فيروس كورونا

منذ 36 دقيقة

بفرمان من فايلر.. الأهلي يستقر على أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 9 ساعات

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ يوم

البرتغال تكشف حقيقة إصابة رونالدو بفيروس كورونا.. تعرف على كل التفاصيل

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على حقيقة عدم مشاركة رونالدو هل الاصابة أم المشاكل مع ساري ؟

"الصحة" تكشف حقيقة إجراء حملات تفتيش على المطاعم الصينية بمصر

عاجل.. الصحة تكشف حقيقة إصابة مواطن بكورونا في طنطا

"صحة الغربية" تكشف حقيقة إصابة مواطن بفيروس كورونا

أول تعليق من رونالدو على إصابة والدته الخطيرة

عاجل.. كورونا يهدد رونالدو

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:34 م

رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو بسبب فيروس كورونا

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

03:27 م

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

08:06 ص

عاجل.. تأجيل تصفيات أمم إفريقيا 2021

06:01 م

عاجل.. أول تعليق من السيسي على الاضطرابات الجوية

02:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status