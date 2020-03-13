تقرر تأجيل انطلاق الدوري الهندي للكريكيت من يوم 29 مارس (آذار) إلى 15 أبريل (نيسان) بسبب تفشي انتشار فيروس كورونا.



وجاء البيان الصادر من مجلس مراقبة لعبة الكريكيت في الهند، اليوم الجمعة، بعد ساعات من إعلان السلطات في نيودلهي، بأنهم لن يسمحوا بإقامة أي نشاط رياضي في العاصمة بسبب الأزمة الصحية.



وذكر المجلس في بيان: "قرر مجلس مراقبة لعبة الكريكيت إيقاف الدوري المحلي حتى 15 أبريل (نيسان) المقبل، كإجراء وقائي ضد الزحف الحالي لفيروس كورونا المستجد".



وذكر المجلس إنه يتخذ كل الخطوات الضرورية لضمان أن تكون تجربة كل من لهم علاقة بالدوري الممتاز، بما في ذلك الجماهير، آمنة.