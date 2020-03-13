إقامة الجولة الثانية من الدورة الرباعية المؤهلة للترقي الثلاثاء المقبل

قررت لجنة المسابقات تأجيل مباراة مصري السلوم والجزيرة بالجولة الثانية، من الدورة الرباعية المؤهلة للترقي والتي كان مقرر إقامتها يوم الاحد القادم .



وتقرر أن يقام اللقاء يوم الثلاثاء علي ملعب برج العرب الفرعي.



كما سيقام لقاء الجزيرة مع الخربة يوم الثلاثاء على ملعب الماظة.



وشهدت الجولة الأولى فوز المصري السلوم على حساب فريق النصر بالعريش علي ملعب الشمس بهدفين مقابل هدف.



وفاز الجزيره على حساب فريق فريق مركز شباب الخربه علي ملعب الماظة بهدفين مقابل لاشئ .