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إنعام محمد علي: والدتي ينبوع حنان ومحبة وعوضتني عن فقدان الأب

الجمعة 13/مارس/2020 - 06:56 م
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إنعام محمد علي
إنعام محمد علي
داليا الحسين
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كشفت المخرجة إنعام محمد على، أسرار طفولتها، وعن الشخصيات التي أثرت في طفولتها وأسباب تسميتها بـ "أنعام" وكيف كانت نشأتها.

وأوضح "على "، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة إن والدتها أنجبتها بعد ولادة 5 أولاد واعتبرها أهلها أنها نعمة من الله ولذلك تم تسميتها "أنعام"، مشيرة إلى أن الأسرة كانت سعيدة بمولدها.

وأضافت أنها لم ترى والدها لكونه توفي وهي في عمر السنتين فقط ونشأت في محافظة المنايا مع والدتها وجدها، موضحة: "أمى أصبحت هي الأم والأب وقامت بالدورين على أكمل وجه".

وتابع: "لم أشعر يوما بفقدان الأب لأنها عوضتنا عن ذلك، والدتي كانت حازمة وينبوع حنان ومحبة"، لافتة إلى أن والدتها ربتها مع أشقائها الـ ستة وهي لم تتجازو 32 عاما.

وأكملت المخرجة إنعام محمد على: والدتي أصيب بمرض الروماتيد، وتوفيت على أثره في عمر الـ 60 عام، ورغم وفاتها عام 1967 إلا مازالت أتذكرها وأبكي على فراقها"، مشيرة إلى أن والدتها شاهدتها وهي بدايتها في عالم التلفزيون.
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