مدرب أرسنال يعلق على إصابته بفيروس كورونا

علق المدرب الإسباني ميكيل ارتيتا المدير الفني الحالي لفريق أرسنال الإنجليزي على إصابته في الفترة الأخيرة بفيروس كورونا الذي انتشر حول العالم بشكل كامل.



وكتب ‏ارتيتا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : "شكراً لكلامك و دعمك، ولشعر بشعور أفضل، وكلنا نواجه تحدياً كبيراً وغير مسبوق، وصحة الجميع هي كل ما يهم الان لاتخاذ قرارت صحيحة".



وكان نادي ارسنال قد أعلن إصابة ميكيل ارتيتا مدرب ارسنال بهذا الفيروس مساء أمس الخميس، وأيضاً دخول جميع اللاعبين والعاملين في النادي الحجر الصحي لمدة أسبوعين.



يذكر أن رابطة البريمرليج قد اتخذت قرار بتأجيل الدوري الإنجليزي الممتاز حتى بداية شهر ابريل المقبل.