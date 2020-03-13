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مجدي الهواري لـ'الفجر الفني': لهذا السبب لا أفضل طرح مسلسلاتي خلال الموسم الرمضاني

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:06 م
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مجدي الهواري
مجدي الهواري
روان هيثم
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أعرب المخرج مجدي الهواري، عن ابتعاده عن فكرة طرح المسلسلات خلال الموسم الرمضاني.

وقال "الهواري" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" إنه توقف عن طرح مسلسلات له في رمضان وذلك بعد بذله مجهودا كبيرا في السنوات الأخيرة في مسلسلات رمضان، واكتشافه لضياع هذا المجهود عائد للتتر والمونتاج في الحلقة ووجود الإعلانات الكثيرة التي تظلم تواصل الجمهور مع العمل الدرامي.

وتابع "الهواري" قائلا: "باختصار هذا اسمه دراما فلابد لها من المتابعة والحرص على مشاهدة الحلقات والمشاهد لتوضيح الفكرة من هذا العمل، وللأسف الموسم الرمضاني لم يسعفني في تحقيق ما أرغب لكثرة المسلسلات وتوافر الطلب أكثر من توافر العرض".

واختتم "الهواري" حديثه قائلا: "قررت طرح مسلسلاتي خارج الموسم الرمضاني وعلى هذا الحال لمدة سنتين حتى الأن من بعد مسلسل "الشارع اللي ورانا"، وذلك لتوافر نسب مشاهدة أكبر وهذا يعتبر حدث غريب من نوعه لأنه ولأول مرة على مخرج يطلب طرح مسلسله خارج السباق الرمضاني لعدم وجود التركيز اللازم".

وفي سياق أخر قدم "الهواري" العديد من الأعمال الفنية منها عبود على الحدود، العيال هربت، عيال حبيبة، الناظر، الشارع اللي ورانا، خليج نعمة، الملك لير، 3 أيام في الساحل، علاء الدين.
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