طالب رئيس مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني، كارل هاينز رومينيغه، بتعليق المباريات الدولية للمنتخبات المقررة أواخر مارس (آذار) الجاري في ظل الأزمة الصحية الراهنة الناجمة عن انتضار فيروس كورونا المستجد.



وقال رومينيغه في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة: "إذا لم يتم تعليق المباريات الدولية سيضطر لاعبينا للسفر في أنحاء العالم. وأقول هذا وأنا أفكر في كل الأندية الأوروبية".



ودافع اللاعب السابق عن إقامة الجولة التي تنطلق اليوم دون جماهير.



وقال إن "معظم الإيرادات تأتي من قطاع التلفزيون. إذا فشل هذا القطاع، فهناك مخاوف من أن العديد من الأندية الصغيرة والمتوسطة الحجم ستواجه مشاكل في السيولة، نأمل أن ينتهي هذا بسرعة".