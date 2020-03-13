رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو بسبب فيروس كورونا

وجه اللاعب البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي رسالة مؤثرة لجماهير كرة القدم بعد انتشار فيروس كورونا في الأيام الماضية بأوروبا والعالم.



وكتب رونالدو على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "يمر العالم بلحظة صعبة للغاية تتطلب أقصى قدر من العناية والاهتمام منا جميعا".



وأضاف : "أتحدث إليكم اليوم ليس كلاعب كرة قدم، ولكن بصفتي ابنًا وأبًا وإنسانًا معنيًا بآخر التطورات التي تؤثر على العالم كله بشأن فيروس كورونا ".



وواصل : "أود أن أرسل دعمي لكل من فقد عزيزاً وأولئك الذين يُعانون من هذا الفيروس".



‏واختتم : "يجب أن تكون لدينا مشاعر إنسانية لما يحدث في هذا العالم الان قبل أي مصلحة أخرى".