محافظ بورسعيد: نشر 100 معدة للتعامل مع مياه الأمطار (فيديو)



وأشار "الغضبان"، خلال لقاء خاص ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الجمعة، إلى أن المسئولين عن الشركات القابضة للصرف الصحي ومياه الشرب، والحماية المدنية، والمرور منتشرين في الشارع، معقبا: "مستعدين لمواجهة موجة الطقس السيىء وفقا لإمكانياتنا".



وناشد محافظ بورسعيد، مواطني المحافظة الحد من استهلاك مياه االشرب، حتى تستطع شبكات الصرف الصحي تصريف المياه، منوها بأن 75% من كميات المياه التي يستهلكها المواطن تتصرف عبر شبكات الصرف الصحي، مؤكدا أن جميع أجهزة الدولة متعاونة لتجاوز موجة الطقس السيىء.



وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح أمس الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.



ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، أمس الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.



ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.



وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تتعــرض البــلاد لحالـة شديدة مـن عــدم الاستقرار في الأحوال الجويـة اعتبارًا مـن أمس الخميس الموافق 12 مارس، وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.



حيث سقطت أمطـــار شديدة الغزارة على السـواحل الشمـــالية والوجه البحري، وامتدت إلى مدن القنــاة وخليج السويس، وكانت رعديه على بعض المناطق، ووصلت إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد.



كشف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تفاصيل تعامل المحافظة مع موجة الطقس السيىء، مشيرا إلى أن الوضع في المحافظة تحت السيطرة، حيث يوجد أكثر من 100 معدة منتشرة على مستوى أكثر من 7 أحياء في بورسعيد.