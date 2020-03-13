Advertisements
Advertisements
Advertisements

المرور: إغلاق طريق الضبعة لسوء الأحوال الجوية

الجمعة 13/مارس/2020 - 06:29 م
Advertisements
طريق الضبعة
طريق الضبعة
إيمان عبد العاطي
Advertisements
أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور عن إغلاق طريق الضبعة الكليو ١٧٥ اتجاه مطروح، نظرا لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار.

وكثفت قوات الإدارة العامة للمرور تواجدها بالطريق تحسبًا لحدوث أي حوادث سير أو تكدسات مرورية وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حتي يعودوا إلى ذويهم سالمين.

وجهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة، عدة نصائح لقائدي السيارات، حال سيرهم بالطرق الصحراوية والسريعة، في حالة وجود تقلبات جوية وسقوط الأمطار.

وفيما يلي الإرشادات المرورية:

1- عدم تجاوز السرعة المقررة قانونا لأنها تعرضك والآخرين للخطر.

2- الالتزام بالسرعة المقررة، لأن تجاوزه للسرعة المقررة قد تعرض حياته وحياة مستقلي السيارة صحبته، للخطر، فضلا عن احتمالية وقوع حوادث أخرى بالطريق.

3- عدم تخطي السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطي.

4- عدم تخطي السيارات الأخرى حال سيرها بالطريق في أثناء وجود تقلبات جوية، لأن بذلك سوف يؤدي إلى حوادث بالطرق.

5 - عدم السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعتبر اغتصابا لحق الغير في الطريق، ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.

6 - عدم الوقوف في الأماكن الممنوع فيها، الانتظار حرصا على سيولة حركة المرور.

7 - عدم الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار، تحسبًا لحدوث تكدسات مرورية بالطريق.

8 - عدم تغيير اتجاه السير فجأة، من دون الإشارة الدالة على ذلك.

9 - ألا يغير قائد السيارة، خط سيره فجأة والسير في اتجاه آخر، من دون الإشارة لقائدي السيارات مرتادي الطريق، عن أنه سوف يغير خط سيره.

10 - عدم اجتياز التقاطعات عند ظهور الضوء الأحمر للإشارات الضوئية.

11- على قائدي السيارات الوقوف، وعدم السير بالطريق في حالة ظهور الضوء الأحمر للإشارات الضوئية، لأنه بذلك سوف يخضع للمسائلة القانونية، لعدم إتباعه تعليمات رجال المرور، وتعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

وتعرضت محافظات الجمهورية، أمس الخميس واليوم الجمعة، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر أمس الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

طريق الضبعة المرور السيارات الاجراءات الاحترازية

أخبار تهمك

عاجل.. بيان لمعهد البحوث الفلكية عن "اصطدام كويكب بالأرض"

منذ حوالي 11 ساعة

أول رد فعل من الأهلي بعد قرار تأجيل مباراة إنبي

منذ حوالي 3 ساعات

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ حوالي 11 ساعة

لأول مرة منذ بداية انتشاره.. الصين تتهم الجيش الأمريكي بإدخال كورونا إليها.. وتطالب بتفسير

منذ حوالي 20 ساعة

رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو بسبب فيروس كورونا

منذ 37 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من السيسي على الاضطرابات الجوية

منذ حوالي 4 ساعات

محمد بركات يصدم لاعبي المنتخب الوطني

منذ ساعتين و 54 دقيقة

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تأجيل تصفيات أمم إفريقيا 2021

منذ ساعة و 11 دقيقة

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيان حكومي صادم عن ضحايا الطقس السيئ

منذ ساعتين و 50 دقيقة

البرتغال تكشف حقيقة إصابة رونالدو بفيروس كورونا.. تعرف على كل التفاصيل

منذ نصف ساعة

بفرمان من فايلر.. الأهلي يستقر على أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 9 ساعات

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ يوم

رئيس سموحة: أبو جبل كان الحارس الرابع.. ونجم الأهلي يستحق الانضمام لبرشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد تحذيرات الأرصاد.. 11 نصيحة من "المرور" لقائدي السيارات وقت سقوط أمطار

11 نصيحة من المرور لقائدي السيارات حال سقوط الأمطار

لسقوط الأمطار.. إغلاق طريقي الغردقة وأسوان

إغلاق طريق عيون موسى بسبب التقلبات الجوية

لسوء الأحوال الجوية.. إغلاق طريق السويس الصحراوي

غلق 3 طرق صحراوية لسوء الأحوال الجوية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:34 م

رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو بسبب فيروس كورونا

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

03:27 م

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

08:06 ص

عاجل.. تأجيل تصفيات أمم إفريقيا 2021

06:01 م

عاجل.. أول تعليق من السيسي على الاضطرابات الجوية

02:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status