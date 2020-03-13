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أبو ليلة والأسطورة يطرحان مهرجان "بيبي كام" عبر اليويوب

الجمعة 13/مارس/2020 - 06:45 م
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بيبي كام
بيبي كام
سعد نبيل
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طرح مؤدي المهرجانات الشعبية ابو ليلة، الاسطورة، مهرجان جديد يحمل اسم "بيبي كام"، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وحصد المهرجان على نسبة مشاهدة عالية منذ طرحه.


تفاصيل مهرجان "بيبي كام"

غناء أبو ليلة، والاسطورة، ومن كلمات حودة مانلي، وتوزيع كيمو الديب، وجاءت كلمات المهرجان كالاتي: "حاطت الغام على تكه وجاهزة، هتعمل علم هتتجزء في لحظة، حقد وغل وعقدك ياما ولسه في كلام مش هتخلص الجلسة، بيبي كام بيبي كام، هحاصر المخارج وقافل البيبان محدش خارج يا حبة فيران، هعادي الاعادي وهتلف اراضي متسدش قصادي هولع نيران".

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