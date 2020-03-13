Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد نتيجة قرعة حج وزارة الداخلية 2020 || تحديد مواعيد إجراء القرعة العلنية في مديريات الأمن بالمحافظات

الجمعة 13/مارس/2020 - 06:18 م
Advertisements
قرعة حج وزارة الداخلية 2020
قرعة حج وزارة الداخلية 2020
Advertisements
موعد نتيجة قرعة حج وزارة الداخلية 2020 || تحديد مواعيد إجراء القرعة العلنية في مديريات الأمن بالمحافظات

تم تحديد موعد عمل القرعة العلنية لحج القرعة 2020-1441، للحج في هذا العام، وذلك في مديريات الأمن الخاصة بكل محافظة، على أن يكون الانطلاق في تاريخ 16 مارس 2020، الاثنين، على أن تكون القرعة في ستة ايام، يتم تحديد عدد من المحافظات، نبيّنها لكم في هذا المقال، في كل مرحلة، على أن يتم الإعلان عن القرعة عبر رابط وزارة الداخلية المصرية بالرقم القومي للمتقدم.


موعد نتيجة حج القرعة 1441

قامت وزارة الداخلية المصرية بتحديد مواعيد إجراء القرعة العلنية للمحافظات المصرية، وذبلك لمن تقدموا بأوراقهم وبياناتهم بعد فتح باب التسجيل في 22 فبراير 2020، على أن يبدأ عمل القرعة العلنية لنتائج الحج هذا العام ابتداء من 16 مارس وحتى 22 مارس 2020، في عدد من المحافظات المصرية، وتم اختيار المحافظات وترتيبها بشكل عشوائي، ويتم الإعلان عن النتائج عبر بوابة الحج المصرية.


اليومالتاريخمديريات أمن المحافظات
الاثنين16 مارس 2020الوادي الجديد – الرقية – الفيوم – مطروح
الثلاثاء17 مارس 2020أسيوط – القليوبية –  بنى سويف –  السويس – الإسكندرية
الأربعاء18 مارس 2020سوهاج –  شمال سيناء –  الإسماعيلية –  البحيرة
الخميس19 مارس 2020أسوان – الدقهلية –  بورسعيد – كفر الشيخ – المنيا
السبت21 مارس 2020الأقصر –  الجيزة –  البحر الأحمر- الغربية- دمياط
الأحد22 مارس 2020قنا –  القاهرة –  جنوب سيناء – المنوفية

الاستعلام عن نتيجة حج القرعة

للاستعلام واستخراج نتائج الحج هذا العام يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط موقع بوابة الحج المصرية.

تحديد نوع الحج المراد البحث عنه (حج القرعة).

إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم.

اضغط بحث.

موعد نتيجة قرعة حج وزارة الداخلية 2020 || تحديد مواعيد إجراء القرعة العلنية في مديريات الأمن بالمحافظات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نتائج قرعة الحج قرعة حج وزارة الداخلية 2020 قرعة حج 2020 السعودية الحج 2020

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من السيسي على الاضطرابات الجوية

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ يوم

هتبقى مصيبة.. مجدي يعقوب يرفض هذا المقترح بشأن مركز القلب

منذ حوالي 9 ساعات

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

محمد بركات يصدم لاعبي المنتخب الوطني

منذ ساعتين و 9 دقيقة

بفرمان من فايلر.. الأهلي يستقر على أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 8 ساعات

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

لأول مرة منذ بداية انتشاره.. الصين تتهم الجيش الأمريكي بإدخال كورونا إليها.. وتطالب بتفسير

منذ حوالي 19 ساعة

رئيس سموحة: أبو جبل كان الحارس الرابع.. ونجم الأهلي يستحق الانضمام لبرشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

مصائب كورونا عند ريال مدريد فوائد

منذ 39 دقيقة

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. بيان لمعهد البحوث الفلكية عن "اصطدام كويكب بالأرض"

منذ حوالي 10 ساعة

أول رد فعل من الأهلي بعد قرار تأجيل مباراة إنبي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ 3 أيام

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد إجراء قرعة حج "الداخلية" في المحافظات

2467 متقدما لحج القرعة بمديرية أمن أسيوط

بالرقم القومي.. تعرف على نتيجة قرعة الحج السياحي لعام 2019 من خلال بوابة الحج المصرية

اليوم.. مديرية أمن البحر الأحمر تجري قرعة الحج بحضور المحافظ ومدير الأمن

استعلم عن نتيجة قرعة حج 2019 من خلال موقع بوابة الحج في جميع المحافظات

رابط نتيجة قرعة الحج 2019 في كافة محافظات الجمهورية عبر موقع وزارة السياحة.. اعرف الأوراق المطلوبة للفائزين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:06 ص

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

عاجل.. أول تعليق من السيسي على الاضطرابات الجوية

02:58 م

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

03:27 م

أول رد فعل من الأهلي بعد قرار تأجيل مباراة إنبي

03:48 م

محمد بركات يصدم لاعبي المنتخب الوطني

04:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status