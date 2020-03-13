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موعد نتيجة قرعة حج وزارة الداخلية 2020 || تحديد مواعيد إجراء القرعة العلنية في مديريات الأمن بالمحافظات
الجمعة 13/مارس/2020 - 06:18 م
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موعد نتيجة قرعة حج وزارة الداخلية 2020 || تحديد مواعيد إجراء القرعة العلنية في مديريات الأمن بالمحافظات
تم تحديد موعد عمل القرعة العلنية لحج القرعة 2020-1441، للحج في هذا العام، وذلك في مديريات الأمن الخاصة بكل محافظة، على أن يكون الانطلاق في تاريخ 16 مارس 2020، الاثنين، على أن تكون القرعة في ستة ايام، يتم تحديد عدد من المحافظات، نبيّنها لكم في هذا المقال، في كل مرحلة، على أن يتم الإعلان عن القرعة عبر رابط وزارة الداخلية المصرية بالرقم القومي للمتقدم.
موعد نتيجة حج القرعة 1441
قامت وزارة الداخلية المصرية بتحديد مواعيد إجراء القرعة العلنية للمحافظات المصرية، وذبلك لمن تقدموا بأوراقهم وبياناتهم بعد فتح باب التسجيل في 22 فبراير 2020، على أن يبدأ عمل القرعة العلنية لنتائج الحج هذا العام ابتداء من 16 مارس وحتى 22 مارس 2020، في عدد من المحافظات المصرية، وتم اختيار المحافظات وترتيبها بشكل عشوائي، ويتم الإعلان عن النتائج عبر بوابة الحج المصرية.
|اليوم
|التاريخ
|مديريات أمن المحافظات
|الاثنين
|16 مارس 2020
|الوادي الجديد – الرقية – الفيوم – مطروح
|الثلاثاء
|17 مارس 2020
|أسيوط – القليوبية – بنى سويف – السويس – الإسكندرية
|الأربعاء
|18 مارس 2020
|سوهاج – شمال سيناء – الإسماعيلية – البحيرة
|الخميس
|19 مارس 2020
|أسوان – الدقهلية – بورسعيد – كفر الشيخ – المنيا
|السبت
|21 مارس 2020
|الأقصر – الجيزة – البحر الأحمر- الغربية- دمياط
|الأحد
|22 مارس 2020
|قنا – القاهرة – جنوب سيناء – المنوفية
الاستعلام عن نتيجة حج القرعة
للاستعلام واستخراج نتائج الحج هذا العام يجب اتباع الخطوات التالية:
الدخول على رابط موقع بوابة الحج المصرية.
تحديد نوع الحج المراد البحث عنه (حج القرعة).
إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم.
اضغط بحث.
موعد نتيجة قرعة حج وزارة الداخلية 2020 || تحديد مواعيد إجراء القرعة العلنية في مديريات الأمن بالمحافظات
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