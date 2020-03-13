موعد نتيجة قرعة حج وزارة الداخلية 2020 || تحديد مواعيد إجراء القرعة العلنية في مديريات الأمن بالمحافظات

تم تحديد موعد عمل القرعة العلنية لحج القرعة 2020-1441، للحج في هذا العام، وذلك في مديريات الأمن الخاصة بكل محافظة، على أن يكون الانطلاق في تاريخ 16 مارس 2020، الاثنين، على أن تكون القرعة في ستة ايام، يتم تحديد عدد من المحافظات، نبيّنها لكم في هذا المقال، في كل مرحلة، على أن يتم الإعلان عن القرعة عبر رابط وزارة الداخلية المصرية بالرقم القومي للمتقدم.







