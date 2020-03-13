بسبب كورونا.. "ترامب" سيعلن حالة الطوارئ الوطنية





قالت مصادر أمريكية، مساء اليوم الجمعة، إن "الرئيس دونالد ترامب سوف يعلن حالة طوارئ وطنية، بسبب فيروس كورونا المستجد؛ ليفتح الباب أمام تقديم المزيد من المساعدات الاتحادية لمحاربة المرض"، حسب ما ذكرت وكالة "بلومبرغ".





وكان ترامب، قد أوضح في وقت سابق من صباح اليوم، أن "فحوص فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية ستجرى على نطاق كبير قريبًا، لكنه لم يذكر أي تفاصيل بشأن كيفية تحقيق ذلك".





وكتب ترامب، تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أجرينا التغييرات وسيجرى الفحص قريبًا على نطاق واسع للغاية. ألغينا كافة التعقيدات الروتينية ومستعدون للانطلاق".





هذا وانتقد "ترامب" المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أحد أهم المؤسسات الأمريكية في مكافحة الفيروس؛ لاستخدام نظام فحص قال: إنه "سيظل دومًا غير دقيق وبطيء بالنسبة للتعامل مع وباء كبير النطاق"، ولم يذكر ترامب سبب عدم دقة نظام الفحص.





وقال أهم مسؤول أمريكي في مكافحة الأمراض المعدية أنتوني فوتشي ، قد قال يوم أمس الخميس، إن "الناس لا يمكنهم الخضوع للفحص بسهولة، وإن نظام الفحص الأمريكي لا يتسق تماما مع ما نحتاجه الآن".





ويجد المسؤولون والمشرعون الأميريون صعوبة في التحري عن عدد الأشخاص، الذين أصيبوا بالفيروس في البلد وهو ما عزوه لانخفاض معدلات الفحص.



