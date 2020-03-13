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وزير الشباب والرياضة فى جولات ميدانية بعدد من المنشآت الشبابية والرياضية

الجمعة 13/مارس/2020 - 06:19 م
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بوابة الفجر
أية حمروشي
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فى اطار المتابعة المستمرة لمواجهة ازمة سوء الاحوال الجوية بالبلاد .. قام ظهر اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الشبابية والرياضية شملت "هيئة إستاد القاهرة الدولي، المركز الأوليمبي بالمعادي، ومركز شباب الجزيرة" وذلك لمتابعة سلامة تلك المنشآت وبنيتها التحتية، بعد تعرض البلاد لموجة من الطقس السيىء.

وفي نفس السياق يتابع وزير الرياضة من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة كافة المنشآت الشبابية والرياضية بمحافظات الجمهورية، مع التشديد على إستمرار العمل وفتح كل مراكز الشباب، مراكز التعليم المدني، والمدن الشبابية لإستقبال أي حالات قد تضررت جراء سوء الأحوال الجوية.

وفي هذا الصدد وجه الدكتور أشرف صبحي، الشكر لجميع العاملين والقيادات بمديريات الشباب والرياضة على الجهود التي بذلت خلال الساعات الماضية لمواجهة الطقس السيئ.

يذكر ان وزير الرياضة قد قام بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي لإمداده بالحالات المتضررة من سوء الأحوال الجوية حتى يتم استقبالهم في اقرب مركز شباب لأي حالة متضررة.

كما وجه بفتح المنشآت الشبابية لايواء العالقين من المسافرين بين المحافظات بعد وقف حركة القطارات ووسائل النقل العام.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بمنح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، امس الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ .
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