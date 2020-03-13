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Cristiano ronaldo يخضع للحجر الصحي في جزيرة ماديرا خوفا من "كورونا"

الجمعة 13/مارس/2020 - 06:15 م
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Cristiano ronaldo
Cristiano ronaldo
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خضع كريستيانو رونالدو Cristiano ronaldo، نجم منتخب البرتغال وفريق يوفنتوس الإيطالي، للحجر الصحي المفروضة على لاعبي وإداري فريق السيدة العجوز، وذلك وفقًا لتقارير صحفية إيطالية.

وقرر Cristiano ronaldo الخضوع لقضاء فترة الحجر الصحي في قصر فاخر بجزيرة ماديرا بالبرتغال، لمدة أسبوعين، وذلك خوفًا من إصابته بفيروس كورونا.

وأثبتت الفحوصات الطبية، إصابة المدافع الإيطالي "دانييلي روجاني" بفيروس كورونا المميت، مما أجبر 121 شخصًا من اللاعبين والعاملين في نادي يوفنتوس الدخول في حجر صحي، خشيةً من إصابة أي شخص آخر.

ويذكر أن Cristiano ronaldo على اتصال دائم بالطاقم الطبي ليوفنتوس خلال تواجده في الحجر الصحي بالبرتغال، وبعد انتهاء الفترة المحددة سيتم تحديد كيفية العودة مجددًا، في ظل حظر الرحلات الجوية من وإلى إيطاليا، حيث بات من الصعب على Cristiano ronaldo العودة إلى تورينو الآن بطائرته الخاصة.

ونشرت "كاتيا" شقيقة النجم البرتغالي Cristiano ronaldo على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" صورة لها مع رونالدو وشقيقتهما إلما وأخيهما هوجو.

كما نشرت "جورجينا رودريجز" زوجة Cristiano ronaldo صورًا للمكان الذي يقضي فيه هداف الفريق الإيطالي فترة الحجر الصحي بمسقط رأسه في جزيرة ماديرا البرتغالية، وهو قصر فاخر يطل على المحيط الأطلسي مع مسبح خاص به على السطح.

وتم مشاهدة Cristiano ronaldo يتجول في ماديرا قبل ثبوت إصابة زميله بفيروس كورونا، حيث ذهب إلى حديقة نباتات ماديرا مع عائلته، وذلك عقب زيارته لوالدته في المستشفى، وظهر يرتدي ملابس واقية بما في ذلك القفازات والكمامات، وذلك ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.
Cristiano ronaldo يخضع للحجر الصحي في جزيرة ماديرا خوفا من "كورونا"
Cristiano ronaldo يخضع للحجر الصحي في جزيرة ماديرا خوفا من "كورونا"
Cristiano ronaldo يخضع للحجر الصحي في جزيرة ماديرا خوفا من "كورونا"
Cristiano ronaldo يخضع للحجر الصحي في جزيرة ماديرا خوفا من "كورونا"
Cristiano ronaldo يخضع للحجر الصحي في جزيرة ماديرا خوفا من "كورونا"
Cristiano ronaldo يخضع للحجر الصحي في جزيرة ماديرا خوفا من "كورونا"
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