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محافظ البحيرة: انهيار 5 منازل وإجلاء 800 مواطن بسبب الأمطار (فيديو)

الجمعة 13/مارس/2020 - 06:14 م
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اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة ومراسل الفجر
اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة ومراسل الفجر
إسلام أمين
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قال اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، من داخل غرفة إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة، إنه نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة، أسفرت عن انهيار عدد ٥ منازل وتم إخلاءهم بالكامل، ولم يسفر ذلك سوى عن إصابة شخصين بكسور وكدمات وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهما وأن حالتهما مستقرة.

وأشار محافظ البحيرة في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن هناك جهود كبيرة تتم في القطاع الجنوبي للمحافظة تحت إشراف الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، إخلاء عدد ٨٠٠ مواطن بمنطقة "عفونة" بوادي النطرون، نظرا لانخفاض المنطقة عن مستوي سطح الأرض، والتي تعرضت لسيول كبيرة في 2015 وتم تسكينهم مؤقتا بمساكن المحافظة لحين انتهاء العاصفة وتوفير كافة متطلباتهم المعيشية كإجراء احترازي للحفاظ على حياتهم وسلامتهم.

وأوضح المحافظ، أنه تم تسكينهم بعدد ٨٠ وحدة سكنية بالإسكان التابع للمحافظة حرصا على أمنهم وسلامتهم وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ووسائل المعيشة، مؤكدا أن الخطوات الإستباقية التي قامت بها المحافظة كان لها دور كبير في تخفيف حدة ومخاطر تلك الأزمة والحفاظ على امن وسلامة وأرواح المواطنين.

كما أكد على استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية والغرف الفرعية على مدار ٢٤ ساعة وحتى مساء غدا السبت، كما ستظل جميع الوحدات منتشرة بشوارع مدن وقرى المحافظة لحين الانتهاء من رفع كافة الآثار الناجمة، حيث تم التعامل معها على الفور وتم رفع معظم التراكمات من جميع المناطق من خلال استخدام أكثر من ٨٠٠ معده بالتعاون بين كافة الجهات التنفيذية والقوات المسلحة ومديرية الأمن وشركات المياه والري والصرف الصحي والكهرباء ومديريات الخدمات والمشاركة المجتمعية.

كان اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، أكد أن المحافظة شهدت سقوط أمطارا غزيرة غير مسبوقة بسبب حالة الطقس السيئ، ما دفعنا إلي تخفيض منسوب مياه الترع والمصارف لاستيعاب كميات الأمطار الغزيرة، وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية ورؤساء الوحدات المحلية ومديرية الري وشركتي المياه والكهرباء.

وأوضح محافظ البحيرة، في حديثه إلى "الفجر" أن محطات الرفع والمعالجة والصرف تعمل بكفاءة عالية حتى الآن، بالإضافة إلي وجود أطقم الكهرباء في كل مكان للتعامل الفوري مع أي انقطاع للتيار الكهربائي أو قطع أسلاك للضغط العالي والمنخفض والتي تم تخصيص مصادر تبادلية لتجنب انقطاع التيار الكهربائي عن تلك المحطات واستمرار عملها بشكل كامل في سحب المياه الموجودة بمختلف خطوط الصرف والترع.

كما أكد محافظ البحيرة أنه تم الحفاظ علي تسيير 4 محاور وشرايين رئيسية داخل المحافظة، وهم "طريق الضبعة، طريقي القاهرة إسكندرية الصحراوي والزراعي، الطريق الدولي"، وذلك بدون أي مشاكل حتى الآن.

ووجه محافظ البحيرة، الشكر لأحد مساعدي مدير الأمن الذي تم إصابته أثناء تأدية مهمته والمشاركة في نقل المواطنين المتضررين من توقف حركة القطارات أمس، وتم توفير وسائل مواصلات لهم ونقلهم لأقرب أماكن لمنازلهم.
محافظ البحيرة: انهيار 5 منازل وإجلاء 800 مواطن بسبب الأمطار (فيديو)
محافظ البحيرة: انهيار 5 منازل وإجلاء 800 مواطن بسبب الأمطار (فيديو)
محافظ البحيرة: انهيار 5 منازل وإجلاء 800 مواطن بسبب الأمطار (فيديو)
محافظ البحيرة: انهيار 5 منازل وإجلاء 800 مواطن بسبب الأمطار (فيديو)
محافظ البحيرة: انهيار 5 منازل وإجلاء 800 مواطن بسبب الأمطار (فيديو)
محافظ البحيرة: انهيار 5 منازل وإجلاء 800 مواطن بسبب الأمطار (فيديو)
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