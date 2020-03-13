مواعيد مباريات الجولة المقبلة من الدوري المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تأجيل جميع مباريات يومي السبت والأحد، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية خلال اليومين حسب هيئة الأرصاد في الساعات الماضية.





وأصدر اتحاد الكرة المصري بيانا رسميا مساء اليوم، وجاء نص البيان كالتالي :-





"نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار سوء حالة الطقس قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل المباريات التي تقام يومي غد السبت وبعد غد الأحد ضمن مسابقة الدوري الممتاز، حرصا على سلامة جميع عناصر اللعبة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة فيما بعد".





وتأتي مواعيد مباريات الجولة القادمة من الدوري العالم :-





- الاثنين 16 مارس

وادي دجلة vs حرس الحدود.. في الساعة الثانية والنصف عصراً.

سموحة vs المقاولون العرب.. في الساعة الخامسة مساءً.

بيراميدز vs طنطا.. في الساعة السابعة والنصف مساءً.





- الثلاثاء 17 مارس

أسوان vs اف سي مصر.. في الساعة الثانية والنصف عصراً.





- الأربعاء 18 مارس

الاتحاد السكندري vs الجونة.. في الساعة الخامسة مساءً.

الإنتاج الحربي vs الأهلي.. في الساعة السابعة والنصف مساءً.





- الخميس 19 مارس

المصري vs الاسماعيلي.. في الساعة الخامسة مساءً.

الزمالك vs مصر المقاصة.. في الساعة السابعة والنصف مساءً.



