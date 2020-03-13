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محافظ بني سويف: السبت إجازة لجميع المدارس الحكومية والخاصة

الجمعة 13/مارس/2020 - 06:09 م
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محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
احمد فتحي الدسوقي
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قّرر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، منح إجازة لجميع المدارس الحكومية والخاصة بمراكز ومدن المحافظة، غدا السبت، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للسادة المحافظين بمنح، غدا السبت إجازة للمدارس والجامعات، حتى تستطيع الأجهزة المعنية التعامل مع آثار وتداعيات الأمطار الغزيرة المترتبة على سوء الأحوال الجوية وتداعيات موجة الطقس السيئ التي تشهدها كافة محافظات الجمهورية.

وأفادت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، المنعقدة على مدار الساعة، بأن جهود الأجهزة التنفيذية المعنية تتواصل باشراف مباشر من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف لاحتواء تداعيات الطقس السيئ الذي تتعرض له المحافظة منذ الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، ومتابعة الإجراءات التي يتم تنفيذها للتعامل مع آثار سوء الأحوال الجوية.

كما أفادت الغرفة بأنه بسبب توقف خط الاتصال بطوارئ الغاز 2328862، فقد تم توفير 2 خط بديل وهما 01022203578 و2211356، حيث تؤكد المحافظة على أن تواصل سقوط الأمطار على مدار 36 ساعة متتالية، ومايصحبها من رياح شديدة، قد أثر سلبًا على شبكات المحمول وتوقف بعض الخطوط بالقرى، وكذا انقطاعات الكهرباء والمياه بأماكن مختلفة وهو ما تسعى الأجهزة التنفيذية المعنية بالعمل على تجاوزه ومن خلال تضافر كافة الجهود الرسمية والأهلية.

يُذكر أن محافظة بني سويف، تشهد لليوم الثاني على التوالي، موجة من الطقس السيئ، بدأت منذ أمس الخميس، بقرى ومراكز المحافظة، بتساقط الأمطار الغزيرة مصحوبة أتربة كثيفة أثرت على الطرق الصحراوية والزراعية، وكذلك موجة من الرعد والبرق، تسببت حدوث ماس الكهربائي ببعض أعمدة الإنارة والمنازل القديمة، ما دفع مسؤولي المحافظة لقطع التيار الكهربائي عن بعض القرى والمدن، حفاظًا على أرواح المواطنين.

وتواصل سيارات الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، شفط وكسح المياه من الشوارع الرئيسية والمناطق التى بها تجمعات لمياه الأمطار، لتسيير حركة السير أمام المارة والسيارات، بعد أن أصيبت بالشلل التام، نتيجة تجمعات المياه والبرك الطينية، وأغلقت المحلات التجارية ومواقع الخدمات أبوابها، فيما أغلق الأهالي النوافذ بالمنازل والوحدات السكنية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت أن مصر تتعرض لموجة من الطقس السيئ، نتيجة منخفض جوي متعمق، يتسبب في سقوط أمطار غزيرة وزيادة في سرعة الرياح على مختلف أنحاء الجمهورية، مناشدة المواطنين عدم النزول للشارع، وإذا اضطروا للخروج يرتدون كمامات، والقيادة بهدوء على الطرق.
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