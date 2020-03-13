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أبو زيد يكشف أسرار تطوير وإنجازات نادي الشمس

الجمعة 13/مارس/2020 - 06:08 م
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أسامة أبوزيد
أسامة أبوزيد
الفجر الرياضي
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كشف الدكتور أسامة أبوزيد رئيس مجلس إدارة نادي الشمس أسرار ثورة التطوير والإنجازات التي شهدتها أروقة النادي خلال فترة رئاسته التى وصلت للعامين منذ انتخابه في نوفمبر 2017 وذلك من خلال برنامج حصاد اليوم الذى تقدمه الإعلامية المتميزة سها إبراهيم عبر شاشة نايل سبورت الفضائية .

 

وقال أبوزيد إنه تعرض لحروب قوية عقب إعلان ترشحه لرئاسة النادي من المجلس السابق الذى كان أحد أعضاء مجلس إدارته نظرا لنشاطه البارز  وخوفا من وصوله لمقعد الرئاسة لدرجة وصلت إلى 17 قضية فاز بها جميعا مشيدا بالمحاسب تامر على المدير التنفيذى للنادي والذى وقف بجانبه فى جميع المواقف الصعبة وكان الداعم الوحيد له قبل الانتخابات وبعدها .

 

وأضاف أبوزيد أنه تسلم نادي الشمس مدينا لجميع الاتحادات الرياضية والضرائب والتأمينات و وبنيته التحتية متهالكة تماما و الخدمات غير موجودة ولكن بفضل الرغبة فى رد الجميل لأعضاء الجمعية العمومية الذين انتخبوه ومعه مجلس إدارة متكاتف يضم المهندس حاتم الناقة نائبا والمحاسب محسن عبدالقادر أمينا للصندوق والمحاسبة دعاء هشام بركات والكابتن أسامة صلاح والكابتن شيدو والمهندس كريم مسعود والبطلة آية مدنى والكابتن أحمد سمير أعضاء المجلس والمحاسب تامر على المدير التنفيذى.

 

وكشف على أن المجلس ارتفع بالذوق الخاص بالأعضاء من خلال توفير خدمات ومطاعم راقية لهم وتطوير البنية التحتية من منطقة العاب جديدة بالقرب من باب 1 وتطوير شامل لشبكة الكهرباء وتدشين صالة الجمباز ورصف الشوارع الرئيسية وتغيير شبكة الكهرباء المتهالكة بالكامل وتطوير مجمع ملاعب التنس الأرضي والاسكواش والتشجير وتطوير ملاعب كرة القدم وستاد الشمس الذي استضاف تدريبات المنتخبات الأفريقية المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية 2019  بجانب استضافة نجوم الفن السوبر ستار مثل وائل جسار وتامر حسنى ومحمد حماقى وحمادة هلال ومحمود العسيلى من خلال حفلات بالمجان لأعضاء النادي .

 

واشار الى ان الانجاز الأكبر يبقى هو إعادة الحياة لحمام السباحة القديم الذى كان قيد التجميد على مدار 10 سنوات والذى يعد من علامات نادي الشمس بجانب إعادة الهيبة للكيان  بجانب لم الشمل والانتماء من خلال فكرة "عيش وملح " التى جمعت الأعضاء على مائدة طعام واحدة.

 

وقال رئيس الشمس إن الإنجازات لن تتوقف فى العامين المتبقين وسنواصل التطوير بعد توفير زى موحد لرجال الأمن وعمال النظافة وتوزيع زى لجميع الفرق الرياضية ودعم جميع اللعبات الرياضية التى تقدم أبطالا للمنتخبات الوطنية مثل الجودو والسلاح والتايكوندو والكاراتيه بجانب الطفرة الرائعة فى فريق سيدات اليد الذى قهر الأهلى فى الدوري والمنطقة وكأس مصر .

 

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