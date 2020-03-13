Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأهلي يتسلح بنجمه قبل مواجهة النصر في كأس الملك

الجمعة 13/مارس/2020 - 06:06 م
Advertisements
بوابة الفجر
أميرة فطيم
Advertisements

بدأ الفريق الأول للكرة بنادي الأهلي تدريباته الجماعية، اليوم الخميس، استعداداً لمواجهة النصر، والمقرر لها يوم الأحد القادم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وركز مدرب الأهلي فلادان ميلويفيتش، خلال مران الفريق، على تطبيق عددا من الجمل الفنية والتكتيكية، كما فرض مناورة بين اللاعبين على جزء من الملعب.

وشارك صانع ألعاب الأهلي عبدالفتاح عسيري في التدريبات الجماعية للفريق، بعدما تعافى من الانفلونزا الحادة والذي عانى منها مؤخرا.

وكان الأهلي قد خطف بطاقة التأهل إلى نصف نعائي البطولة بعدما حقق فوزا ثمينا على فريق الوحدة بهدفين مقابل هدف، فيما تأهل النصر بعد فوزه على العدالة بهدف نظيف.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد النصر في تمام الساعة الثامنة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة العاشرة ووخمسة أربعون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة السادسة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش.

وتُنقل المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويواجه الفائز من مباراة النصر والأهلي، الفريق المتأهل من مباراة الهلال ضد أبها، في نهائي البطولة

Advertisements

أخبار تهمك

حقيقة إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ ساعة و 9 دقيقة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ 3 أيام

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

هتبقى مصيبة.. مجدي يعقوب يرفض هذا المقترح بشأن مركز القلب

منذ حوالي 9 ساعات

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ يوم

مصائب كورونا عند ريال مدريد فوائد

منذ 40 دقيقة

رئيس سموحة: أبو جبل كان الحارس الرابع.. ونجم الأهلي يستحق الانضمام لبرشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

أول رد فعل من الأهلي بعد قرار تأجيل مباراة إنبي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

بفرمان من فايلر.. الأهلي يستقر على أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 8 ساعات

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول تعليق من السيسي على الاضطرابات الجوية

منذ حوالي 3 ساعات

محمد بركات يصدم لاعبي المنتخب الوطني

منذ ساعتين و 10 دقيقة

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيان لمعهد البحوث الفلكية عن "اصطدام كويكب بالأرض"

منذ حوالي 10 ساعة

لأول مرة منذ بداية انتشاره.. الصين تتهم الجيش الأمريكي بإدخال كورونا إليها.. وتطالب بتفسير

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:06 ص

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

عاجل.. أول تعليق من السيسي على الاضطرابات الجوية

02:58 م

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

03:27 م

أول رد فعل من الأهلي بعد قرار تأجيل مباراة إنبي

03:48 م

محمد بركات يصدم لاعبي المنتخب الوطني

04:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status