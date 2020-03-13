الأهلي يتسلح بنجمه قبل مواجهة النصر في كأس الملك



بدأ الفريق الأول للكرة بنادي الأهلي تدريباته الجماعية، اليوم الخميس، استعداداً لمواجهة النصر، والمقرر لها يوم الأحد القادم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.



وركز مدرب الأهلي فلادان ميلويفيتش، خلال مران الفريق، على تطبيق عددا من الجمل الفنية والتكتيكية، كما فرض مناورة بين اللاعبين على جزء من الملعب.



وشارك صانع ألعاب الأهلي عبدالفتاح عسيري في التدريبات الجماعية للفريق، بعدما تعافى من الانفلونزا الحادة والذي عانى منها مؤخرا.



وكان الأهلي قد خطف بطاقة التأهل إلى نصف نعائي البطولة بعدما حقق فوزا ثمينا على فريق الوحدة بهدفين مقابل هدف، فيما تأهل النصر بعد فوزه على العدالة بهدف نظيف.



ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد النصر في تمام الساعة الثامنة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة العاشرة ووخمسة أربعون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة السادسة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش.



وتُنقل المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.



ويواجه الفائز من مباراة النصر والأهلي، الفريق المتأهل من مباراة الهلال ضد أبها، في نهائي البطولة



