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عاجل.. تأجيل تصفيات أمم إفريقيا 2021

الجمعة 13/مارس/2020 - 06:01 م
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منتخب مصر
منتخب مصر
محمد جمال
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قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف" تأجيل مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021، بسبب فيروس كورونا.

 

وأصدر الكاف قرارا رسميا بتأجيل المباريات، خوفًا من فيروس كورونا والذى تسبب فى تاجيل مباريات الدوريات الأوروبية، وأيضًا إيقاف العديد من البطولات.

 

يذكر أن منتخب مصر كان سيخوض مباراتين مع منتخب توجو، وكان من المقرر أن يواجه الفراعنة المنتخب التوجولى، يومي 26 و29 مارس القادم، ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة.

 

ويحتل الفراعنة المركز الثالث فى المجموعة، خلف كل من كينيا وجزر القمر، بعد التعادل معهم فى أول مباراتين.

عاجل.. تأجيل تصفيات أمم إفريقيا 2021
عاجل.. تأجيل تصفيات أمم إفريقيا 2021
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منتخب مصر رياضة تأجيل تصفيات الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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