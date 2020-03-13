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أول فرمان من الزمالك بعد تأجيل مباراة المصري
الجمعة 13/مارس/2020 - 05:59 م
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هاني عصام
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قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك رفع الحمل البدني للاعبين بعد تأجيل مباراة المصري البورسعيدي التي كان مقرر لها يوم الأحد المقبل ببطولة الدوري قبل أن يتم تأجيلها بسبب ظروف الطقس.
ووضع الجهاز الفني للزمالك برنامج خاص لكل اللاعبين وخاصة الذين لم يشاركوا في الفترة الماضية برفع الحمل البدني لهم للوصول إلى الفورمة المثالية وتعويض عدم خوض لقاءات.
وكان مقرر أن يلعب الزمالك بالأمس أمام الاتحاد السكندري بالدوري قبل أن يتم تأجيل اللقاء أيضًا بسبب ظروف الطقس.
ولم يحدد الاتحاد المصري لكرة القدم حتى الآن موعد اللقاءات التي تم تأجيلها.
ووضع الجهاز الفني للزمالك برنامج خاص لكل اللاعبين وخاصة الذين لم يشاركوا في الفترة الماضية برفع الحمل البدني لهم للوصول إلى الفورمة المثالية وتعويض عدم خوض لقاءات.
وكان مقرر أن يلعب الزمالك بالأمس أمام الاتحاد السكندري بالدوري قبل أن يتم تأجيل اللقاء أيضًا بسبب ظروف الطقس.
ولم يحدد الاتحاد المصري لكرة القدم حتى الآن موعد اللقاءات التي تم تأجيلها.
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