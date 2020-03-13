Advertisements
Advertisements
Advertisements

أول فرمان من الزمالك بعد تأجيل مباراة المصري

الجمعة 13/مارس/2020 - 05:59 م
Advertisements
بوابة الفجر
هاني عصام
Advertisements
قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك رفع الحمل البدني للاعبين بعد تأجيل مباراة المصري البورسعيدي التي كان مقرر لها يوم الأحد المقبل ببطولة الدوري قبل أن يتم تأجيلها بسبب ظروف الطقس.


ووضع الجهاز الفني للزمالك برنامج خاص لكل اللاعبين وخاصة الذين لم يشاركوا في الفترة الماضية برفع الحمل البدني لهم للوصول إلى الفورمة المثالية وتعويض عدم خوض لقاءات.


وكان مقرر أن يلعب الزمالك بالأمس أمام الاتحاد السكندري بالدوري قبل أن يتم تأجيل اللقاء أيضًا بسبب ظروف الطقس.


ولم يحدد الاتحاد المصري لكرة القدم حتى الآن موعد اللقاءات التي تم تأجيلها.
Advertisements

أخبار تهمك

مصائب كورونا عند ريال مدريد فوائد

منذ 39 دقيقة

حقيقة إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ ساعة و 8 دقيقة

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس سموحة: أبو جبل كان الحارس الرابع.. ونجم الأهلي يستحق الانضمام لبرشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ يوم

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ 3 أيام

بفرمان من فايلر.. الأهلي يستقر على أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تعليق من السيسي على الاضطرابات الجوية

منذ حوالي 3 ساعات

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ حوالي 10 ساعة

هتبقى مصيبة.. مجدي يعقوب يرفض هذا المقترح بشأن مركز القلب

منذ حوالي 9 ساعات

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

محمد بركات يصدم لاعبي المنتخب الوطني

منذ ساعتين و 10 دقيقة

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بيان لمعهد البحوث الفلكية عن "اصطدام كويكب بالأرض"

منذ حوالي 10 ساعة

أول رد فعل من الأهلي بعد قرار تأجيل مباراة إنبي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

لأول مرة منذ بداية انتشاره.. الصين تتهم الجيش الأمريكي بإدخال كورونا إليها.. وتطالب بتفسير

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:06 ص

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

عاجل.. أول تعليق من السيسي على الاضطرابات الجوية

02:58 م

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

03:27 م

أول رد فعل من الأهلي بعد قرار تأجيل مباراة إنبي

03:48 م

محمد بركات يصدم لاعبي المنتخب الوطني

04:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status