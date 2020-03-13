Advertisements
Advertisements
Advertisements

بين السخرية والقلق والدعاء.. هكذا تعامل النجوم مع حالة الطقس

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:21 م
Advertisements
حالة الطقس
حالة الطقس
أماني سلام
Advertisements
شهدت حالة الطقس في محافظات مصر، في الساعات الماضية تقلبًا شديدًا من أمطار رعدية وغزيرة، كما أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، ونصحت الناس بالتزام منازلهم، وعدم الخروج خوفًا على سلامة المواطنين.

ورغم حالة الطقس الصعبة، التي شاهدتها مصر، استقبل بعض النجوم هذه الأجواء على طريقته الخاصة مستخدم السخرية، والآخر أعرب عن خوفه الشديد وتمسك بالدعاء، لكي يحمي الله أرض مصر.

وترصد بوابة الفجر الفني كيف تعامل النجوم مع حالة الطقس:

وشارك الفنان إدوارد، صورة من أحد أفلامه، وهو يحمل "إسطوانة أكسجين"، وبملابس السباحة بشكل فكاهي، وكتب على الصورة قائلا: "لما تبقا نازل تجيب حاجة من تحت في الجو ده، ربنا يستر علينا حد عايز حاجة معايا".


كندة علوش

أعربت الفنانة السورية، كندة علوش، عن قلقها الشديد من صعوبة الطقس، قائلة "ياااااارب، يااارب انزل رحمتك على كل ضعيف، كل طفل كل عجوز كل مريض، وكل محتاج ياارب فلتشمل رحمتك الجميع،  يااارب ارفع الأذى عن عبادك.. يااارب أعطنا خير هذه الرياح.. الله يحمي أهلي بالشام ومصر ولبنان.. وبكل البلاد من العواصف ومن الوباء ومن كل الشرور".


صلاح عبد الله

وكما علق الفنان صلاح عبد الله، مع حالة الطقس قائلا:ألطف بينا يا لطيف، استرها معانا يا ستار، وتابع "عبد الله" عبراته قائلا: عديها على خير يا رب الليلة دي والسنة دي".


ساندى

على عكس باقي الفنانين، قامت ساندى بنشر صورة لها، وكأنها تتحدى حالة الطقس، وعلقت على الصورة قائلة" أنا هنام بقى خلاص نفخت الزودياك وكله جاهز، وتحت السيطرة وعندي إحساس إني هصحى، الأقى الشمس طالعة إن شاء الله".

محمود حجازي وزجته

ورغم القلق الشديد والخوف الذي يعيش به المصريون، قام محمود حجازي وزجته بارتداء ملابس لشخصيات كرتونية، وذلك للاستعداد للعاصفة، وكتب" إحنا جاهزين للعاصفة".

رامز أمير

بينما نشر رامز أمير، مقطع فيديو له هو داخل حمام سباحة، وعلق على حالة الطقس قائلا "الحمد لله المطر هديت هخش أريح شوية في الليفنج".


أحمد السعدني

ونشر أحمد السعدني، صورة له بدخل سيارته قائلاً "ربنا يلطف بينا جميعا ".


أحمد جمال

ومازحًا الفنان أحمد جمال، جمهوره قائلا "الشمس طالعة والجو رائع، ومفيش أي مشاكل أهو الحمد لله
بتكلم على إمبارح طبعا".


محمد محمود عبد العزيز

كما دعى الفنان محمد محمود عبد العزيز، أن يلطف الله بنا قائلاً "اللهم الطف بنا واكرمنا وارحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشفي كل مريض وقرب كل بعيد وهونها علينا جميعا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر اليو العاصفه الرصاد الجوية

أخبار تهمك

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تأجيل تصفيات أمم إفريقيا 2021

منذ ساعتين

رئيس سموحة: أبو جبل كان الحارس الرابع.. ونجم الأهلي يستحق الانضمام لبرشلونة

منذ حوالي 10 ساعة

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ حوالي 12 ساعة

بفرمان من فايلر.. الأهلي يستقر على أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 10 ساعات

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

البرتغال تكشف حقيقة إصابة رونالدو بفيروس كورونا.. تعرف على كل التفاصيل

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق من السيسي على الاضطرابات الجوية

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد فعل من الأهلي بعد قرار تأجيل مباراة إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

محمد بركات يصدم لاعبي المنتخب الوطني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيان حكومي صادم عن ضحايا الطقس السيئ

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيان لمعهد البحوث الفلكية عن "اصطدام كويكب بالأرض"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. المغرب تسجل أول حالة تعافي من فيروس "كورونا"

منذ ساعة و 7 دقيقة

رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو بسبب فيروس كورونا

منذ ساعة و 26 دقيقة

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

أحمد السعدني يهنئ محمد إمام بزفافه "احنا الفرح"

جولة مع الفنانين.. كندة علوش في أول تعليق عقب ولادتها: أحلى هدية

جولة مع الفنانين.. كندة علوش توجه نصيحة لجمهورها.. وسيلفي لـ"هنيدي" مع الملكة رانيا

رامز جلال عن رضا عبد العال: "واكل رنجة على الصبح"

أحمد فلوكس ليس الأول.. 5 مشاهير تعرضوا لحملات سخرية من رواد السوشيال ميديا

ساندي تتحدى العاصفة الجوية على طريقتها الخاصة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:27 م

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

عاجل.. تأجيل تصفيات أمم إفريقيا 2021

06:01 م

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

08:06 ص

عاجل.. أول تعليق من السيسي على الاضطرابات الجوية

02:58 م

رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو بسبب فيروس كورونا

06:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status