بين السخرية والقلق والدعاء.. هكذا تعامل النجوم مع حالة الطقس

كندة علوش



صلاح عبد الله



ساندى



محمود حجازي وزجته



رامز أمير



أحمد السعدني



أحمد جمال



محمد محمود عبد العزيز



كما دعى الفنان محمد محمود عبد العزيز، أن يلطف الله بنا قائلاً "اللهم الطف بنا واكرمنا وارحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشفي كل مريض وقرب كل بعيد وهونها علينا جميعا".

شهدت حالة الطقس في محافظات مصر، في الساعات الماضية تقلبًا شديدًا من أمطار رعدية وغزيرة، كما أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، ونصحت الناس بالتزام منازلهم، وعدم الخروج خوفًا على سلامة المواطنين.ورغم حالة الطقس الصعبة، التي شاهدتها مصر، استقبل بعض النجوم هذه الأجواء على طريقته الخاصة مستخدم السخرية، والآخر أعرب عن خوفه الشديد وتمسك بالدعاء، لكي يحمي الله أرض مصر.وترصد بوابة الفجر الفني كيف تعامل النجوم مع حالة الطقس:وشارك الفنان إدوارد، صورة من أحد أفلامه، وهو يحمل "إسطوانة أكسجين"، وبملابس السباحة بشكل فكاهي، وكتب على الصورة قائلا: "لما تبقا نازل تجيب حاجة من تحت في الجو ده، ربنا يستر علينا حد عايز حاجة معايا".أعربت الفنانة السورية، كندة علوش، عن قلقها الشديد من صعوبة الطقس، قائلة "ياااااارب، يااارب انزل رحمتك على كل ضعيف، كل طفل كل عجوز كل مريض، وكل محتاج ياارب فلتشمل رحمتك الجميع، يااارب ارفع الأذى عن عبادك.. يااارب أعطنا خير هذه الرياح.. الله يحمي أهلي بالشام ومصر ولبنان.. وبكل البلاد من العواصف ومن الوباء ومن كل الشرور".وكما علق الفنان صلاح عبد الله، مع حالة الطقس قائلا:ألطف بينا يا لطيف، استرها معانا يا ستار، وتابع "عبد الله" عبراته قائلا: عديها على خير يا رب الليلة دي والسنة دي".على عكس باقي الفنانين، قامت ساندى بنشر صورة لها، وكأنها تتحدى حالة الطقس، وعلقت على الصورة قائلة" أنا هنام بقى خلاص نفخت الزودياك وكله جاهز، وتحت السيطرة وعندي إحساس إني هصحى، الأقى الشمس طالعة إن شاء الله".ورغم القلق الشديد والخوف الذي يعيش به المصريون، قام محمود حجازي وزجته بارتداء ملابس لشخصيات كرتونية، وذلك للاستعداد للعاصفة، وكتب" إحنا جاهزين للعاصفة".بينما نشر رامز أمير، مقطع فيديو له هو داخل حمام سباحة، وعلق على حالة الطقس قائلا "الحمد لله المطر هديت هخش أريح شوية في الليفنج".ونشر أحمد السعدني، صورة له بدخل سيارته قائلاً "ربنا يلطف بينا جميعا ".ومازحًا الفنان أحمد جمال، جمهوره قائلا "الشمس طالعة والجو رائع، ومفيش أي مشاكل أهو الحمد للهبتكلم على إمبارح طبعا".