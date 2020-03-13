موقف الزمالك من تأجيل مباراة المصري







وأكد الشيشيني أنهم لم يعلموا بتأجيل اللقاء إلا بعد إنتهاء مران اليوم وكانوا يستعدوا لخوض المواجهة بصورة طبيعية كما حدث في لقاء الاتحاد السكندري الماضي وعدم علمهم بالتأجيل إلا قبل ركوب الأتوبيس.







وأشار إلى أن الزمالك في النهاية يحترم قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم ووضع كل تركيزهم في المباريات المقبلة.







وشدد على أن الفريق منذ العودة من تونس وخوض لقاء الترجي الأخير والجميع يركز ويجتهد في التدريبات ويستعدوا لعودة الدوري.

كشف سامي الشيشيني المدرب العام لفريق الزمالك عن موقفهم بعد تأجيل مباراة المصري البورسعيدي التي كان مقرر لها يوم الأحد المقبل ببطولة الدوري.